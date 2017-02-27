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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10384103851038610387

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.7 5 107
Менше 38,00
10%
11
38,00-38,50
9%
10
38,50-39,00
6%
6
39,00-39,50
14%
15
39,50-40,00
13%
14
40,00-40,50
21%
23
40,50-41,00
7%
8
41,00-41,50
6%
6
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
9
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:37

тільки тепер глянув, що ОВДП минулого року розміщували не на рік, а на значно більший термін, зокрема на 30 років https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... 000225999/.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 10 бер, 2023 21:47, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 21:39

  Shaman написав:
  Investor_K написав:
  sergey_sryvkin написав:Не кажи гоп... :)
Я вірю в НБУ та його друкарський станок

якщо хтось не помітив, друкарський станок в класичному розумінні в цьому році не використовували... й напевне в найближчий час не будуть...

Використовували, тільки друкована гривня йшла або в ОВДП або в долар або в депосертифікати НБУ. Поки що вона "зв'язана" цими інструментами.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:33

  Дюрі-бачі написав:
  asti написав:Це чому? Поясніть будь ласка))
Бо НБУ буде скуповувати надлишки по офіційному курсі.
Так, НБУ можливо й буде у експортерів, а хто У ВАС його буде по такому курсу викупляти - банки, валютники, обмінки... угу?!
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

https://youtu.be/3bMbqk2oPnY

Не поганий аналіз економіки нашого ворога, хоть і сєпари, але голова у пацанів варить, рекомендую для перегляду.
Коротке резюме: нам треба ще рік протриматись і економіка бензоколонки піде в разнос, можливо вже влітку нас чекають гарні новини.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:45

  flyman написав:
  Shaman написав:
  Investor_K написав:sergey_sryvkin Не кажи гоп... :)

Я вірю в НБУ та його друкарський станок

якщо хтось не помітив, друкарський станок в класичному розумінні в цьому році не використовували... й напевне в найближчий час не будуть...

Використовували, тільки друкована гривня йшла або в ОВДП або в долар або в депосертифікати НБУ. Поки що вона "зв'язана" цими інструментами.

flyman давайте не будемо взагалі

бо інакше запитаю - а як саме друкували?

не кажучи вже про те, гривня зв'язується, як ви кажете, тільки, коли НБУ продає долар за гривню. ані ОВДП, й тим паче депосертифікати гривню не зв'язують.

коли ваші гроші лежать на поточному рахунку, вони зв'язані чи ні? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 22:57

  Shaman написав:
  flyman написав:
  Shaman написав:якщо хтось не помітив, друкарський станок в класичному розумінні в цьому році не використовували... й напевне в найближчий час не будуть...

Використовували, тільки друкована гривня йшла або в ОВДП або в долар або в депосертифікати НБУ. Поки що вона "зв'язана" цими інструментами.

flyman давайте не будемо взагалі

бо інакше запитаю - а як саме друкували?

не кажучи вже про те, гривня зв'язується, як ви кажете, тільки, коли НБУ продає долар за гривню. ані ОВДП, й тим паче депосертифікати гривню не зв'язують.

коли ваші гроші лежать на поточному рахунку, вони зв'язані чи ні? ;)

ключове слово "лежать"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Курс готівкового долара через три місяці зрівняється з курсом на міжбанку.
Це моє імхо.
І не дивіться на прогнозний курс у бюджеті на 2023 рік. У червні його перерахують у меншу сторну по курсу доляра: 36,6.
А що ж ви хотіли при такій фантастичній фіндопомозі від Заходу?
Іншого результату і не слід очікувати, якщо, звісно, девальвація гривні не була умовою надання фіндопомоги.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 23:35

  Дюрі-бачі написав:тільки тепер глянув, що ОВДП минулого року розміщували не на рік, а на значно більший термін, зокрема на 30 років https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... 000225999/.

Наступному поколінню подаруночок. До війни пам'ятаю були максимум до 2042 року.
BIGor
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