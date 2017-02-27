RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10385103861038710388

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.7 5 108
Менше 38,00
10%
11
38,00-38,50
9%
10
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
14%
15
39,50-40,00
13%
14
40,00-40,50
21%
23
40,50-41,00
7%
8
41,00-41,50
6%
6
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
9
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 00:33

  Игорь Алексеевич написав:Надо верить бананам. Если они не хотят опускаться ниже 70грн, значит не всё так хорошо с курсом.
думаю, спрос у пересичних на дорожающее(бананы) упал уже раза в 3-4,
и торговцы компенсируют себе "недополученную прибыль" тупо еще б0льшим увеличением навара на оставшихся (банано)фанатах.
Так шо со сферическим курсом доллара как раз хорошо.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1652
З нами з: 13.01.09
Подякував: 679 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 03:42

  Игорь Алексеевич написав:Надо верить бананам. Если они не хотят опускаться ниже 70грн, значит не всё так хорошо с курсом. :P

+1, бананам верю больше. НБУ может крутить курсом у банков, обменок, но на курс бананов никак повлиять не может.
Buster
 
Повідомлень: 4
З нами з: 17.02.23
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 09:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

По чем нынче бананы?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8560
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 847 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10385103861038710388
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3220, 3221, 3222
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
32210 35672100
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 бер, 2023 22:47
osafly
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 172, 173, 174
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1730 12732246
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 бер, 2023 09:54
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22889938
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О.Bank (1076)
11.03.2023 09:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.