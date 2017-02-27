думаю, спрос у пересичних на дорожающее(бананы) упал уже раза в 3-4,
и торговцы компенсируют себе "недополученную прибыль" тупо еще б0льшим увеличением навара на оставшихся (банано)фанатах.
Так шо со сферическим курсом доллара как раз хорошо.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 бер, 2023 00:33
думаю, спрос у пересичних на дорожающее(бананы) упал уже раза в 3-4,
и торговцы компенсируют себе "недополученную прибыль" тупо еще б0льшим увеличением навара на оставшихся (банано)фанатах.
Так шо со сферическим курсом доллара как раз хорошо.
Додано: Суб 11 бер, 2023 03:42
Додано: Суб 11 бер, 2023 09:17
Re: Валютний ринок в контексті ДС
По чем нынче бананы?
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