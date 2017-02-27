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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 бер, 2023 00:33
Игорь Алексеевич написав:
Надо верить бананам. Если они не хотят опускаться ниже 70грн, значит не всё так хорошо с курсом.
думаю, спрос у пересичних на дорожающее(бананы) упал уже раза в 3-4,
и торговцы компенсируют себе "недополученную прибыль" тупо еще б0льшим увеличением навара на оставшихся (банано)фанатах.
Так шо со сферическим курсом доллара как раз хорошо.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 03:42
Игорь Алексеевич написав:
Надо верить бананам. Если они не хотят опускаться ниже 70грн, значит не всё так хорошо с курсом.
+1, бананам верю больше. НБУ может крутить курсом у банков, обменок, но на курс бананов никак повлиять не может.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 09:23
Дані по середній ЗП з сайту ПФУ:
січень 2014 року: 2899,77 грн.
листопад 2023 рік: 13020 грн.
13020,61 грн/2899,77грн= 4,4902
4,4902*8,1 грн/1доллар = 36,37 грн за 1 долар США
Що і вимагалося зв"ясувати
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 11 бер, 2023 10:36, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 10:07
Дніпро, 🇺🇸 USD 38.55 / 38.80
EUR 40.65 / 41.00
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Додано: Суб 11 бер, 2023 10:33
Yuri_61 написав:
Середня зарплата в Україні в січні 2013 року: 3000 грн.
Середня зарплата в Україні в січні 2022 року: 14577 грн.
14577грн/3000грн=4,859
4,859*8,1 грн/1доллар = 39,36 грн за 1 долар США
Що і вимагалося звясувати
ну и где? к 36,39 скорее идет все
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cohan
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Додано: Суб 11 бер, 2023 10:35
cohan написав: Чукча2 написав:
https://ua.korrespondent.net/articles/4570162-chy-mozhe-buty-v-ukraini-novyi-bankopad
такое себе
все банки пошли за вказивками пока что, а не за економичних чинникив
Проминвест, МРБ (он же Сбер) - понятно за звязок с ким
Мегабанк - ну, может, за плохие финпоказники... хотя роль Харькова не последняя, а скорее и первая
СиЧ - тут "зв'язка с ким" не прослеживается, не считая статейки-вброса про Херсон, але...
Форвард - как и первые два, по другой епархии но за то же самое
Ибокс - за упорядочивание рынка нала
в тоже время какие-нибудь конячники или тяжко дышашие Одесситы, завязанные на порт, пока признаков не подают, ну кроме вбросов
даже про Белочки молчат и даже ФГВО через него, хотя Face кое-где засветился
дополню по последним новостям - санкц СНБО: похоже, айбокс тоже пострадал за звязок
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cohan
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Додано: Суб 11 бер, 2023 10:37
cohan написав: Yuri_61 написав:
Середня зарплата в Україні в січні 2013 року: 3000 грн.
Середня зарплата в Україні в січні 2022 року: 14577 грн.
14577грн/3000грн=4,859
4,859*8,1 грн/1доллар = 39,36 грн за 1 долар США
Що і вимагалося звясувати
ну и где? к 36,39 скорее идет все
я перерахував, так як дані неправильні застосував ) (помилково взяв дані за січень 2022 року, не врахував, що середня ЗП в Україні знизилася протягом 2022 року. Застосував дані за листопад 2023 року, так як у грудні 2023 року премії були, грудень не показовий місяць.Ось правильно:
Дані по середній ЗП з сайту ПФУ:
січень 2014 року: 2899,77 грн.
листопад 2022 рік: 13020 грн.
13020,61 грн/2899,77грн= 4,4902
4,4902*8,1 грн/1доллар = 36,37 грн за 1 долар США
Що і вимагалося зв"ясувати
Так що, можна ще почекати і не купувати долари зараз?
Долар вниз і далі йде. В суботу курс спекулі завжди дьоргають уверх )
і ШІ прогнозує такий же самий курс 36,37
от коли припинеться фіндопомога від Заходу Україні, от тоді буде інша картина. Але тоді після війни, прийдуть прямі інвестиці в Україну.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 11 бер, 2023 11:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 11:01
Yuri_61 написав:
. Застосував дані за листопад 2023 року, так як у грудні 2023 року премії були, грудень не показовий місяць.
На данный момент весь 2023 год не показательный.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 11:01
Yuri_61 написав: cohan написав: Yuri_61 написав:
Середня зарплата в Україні в січні 2013 року: 3000 грн.
Середня зарплата в Україні в січні 2022 року: 14577 грн.
14577грн/3000грн=4,859
4,859*8,1 грн/1доллар = 39,36 грн за 1 долар США
Що і вимагалося звясувати
ну и где? к 36,39 скорее идет все
я перерахував, так як дані неправильні застосував ) (помилково взяв дані за січень 2022 року, не врахував, що середня ЗП в Україні знизилася протягом 2022 року. Застосував дані за листопад 2023 року, так як у грудні 2023 року премії були, грудень не показовий місяць.Ось правильно:
Дані по середній ЗП з сайту ПФУ:
січень 2014 року: 2899,77 грн.
листопад 2023 рік: 13020 грн.
13020,61 грн/2899,77грн= 4,4902
4,4902*8,1 грн/1доллар = 36,37 грн за 1 долар США
Що і вимагалося зв"ясувати
Так що, можна ще почекати і не купувати долари зараз?
Долар вниз і далі йде. В суботу курс спекулі завжди дьоргають уверх )
і ШІ прогнозує такий же самий курс 36,37
от коли припинеться фіндопомога від Заходу Україні, от тоді буде інша картина. Але тоді після війни, прийдуть прямі інвестиці в Україну.
Щось ви крутите туди-сюди.
І оце що: "Застосував дані за листопад 2023 року, так як у грудні 2023 року премії були, грудень не показовий місяць."?
Які ще премії були у грудні 23!?
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Додано: Суб 11 бер, 2023 11:13
Yuri_61 написав:
Застосував дані за листопад 2023 року, так як у грудні 2023 року премії були, грудень не показовий місяць.
Не знав, що Yuri_61 щей пророк який Вангу за пояс засунув, вже передбачив дані за листопад 2023
року та за грудень 2023
- круто, а може просто забув закусити? Га?
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