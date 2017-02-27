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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10386103871038810389>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.7 5 108
Менше 38,00
10%
11
38,00-38,50
9%
10
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
14%
15
39,50-40,00
13%
14
40,00-40,50
21%
23
40,50-41,00
7%
8
41,00-41,50
6%
6
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
9
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 00:33

  Игорь Алексеевич написав:Надо верить бананам. Если они не хотят опускаться ниже 70грн, значит не всё так хорошо с курсом.
думаю, спрос у пересичних на дорожающее(бананы) упал уже раза в 3-4,
и торговцы компенсируют себе "недополученную прибыль" тупо еще б0льшим увеличением навара на оставшихся (банано)фанатах.
Так шо со сферическим курсом доллара как раз хорошо.
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 03:42

  Игорь Алексеевич написав:Надо верить бананам. Если они не хотят опускаться ниже 70грн, значит не всё так хорошо с курсом. :P

+1, бананам верю больше. НБУ может крутить курсом у банков, обменок, но на курс бананов никак повлиять не может.
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 09:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дані по середній ЗП з сайту ПФУ:
січень 2014 року: 2899,77 грн.
листопад 2023 рік: 13020 грн.

13020,61 грн/2899,77грн= 4,4902
4,4902*8,1 грн/1доллар = 36,37 грн за 1 долар США

Що і вимагалося зв"ясувати 8)
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 11 бер, 2023 10:36, всього редагувалось 3 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 10:07

Дніпро, 🇺🇸 USD 38.55 / 38.80
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Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 10:33

  Yuri_61 написав:Середня зарплата в Україні в січні 2013 року: 3000 грн.
Середня зарплата в Україні в січні 2022 року: 14577 грн.

14577грн/3000грн=4,859
4,859*8,1 грн/1доллар = 39,36 грн за 1 долар США

Що і вимагалося звясувати 8)


ну и где? к 36,39 скорее идет все
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 10:35

  cohan написав:
  Чукча2 написав:https://ua.korrespondent.net/articles/4570162-chy-mozhe-buty-v-ukraini-novyi-bankopad


такое себе
все банки пошли за вказивками пока что, а не за економичних чинникив

Проминвест, МРБ (он же Сбер) - понятно за звязок с ким
Мегабанк - ну, может, за плохие финпоказники... хотя роль Харькова не последняя, а скорее и первая
СиЧ - тут "зв'язка с ким" не прослеживается, не считая статейки-вброса про Херсон, але...
Форвард - как и первые два, по другой епархии но за то же самое
Ибокс - за упорядочивание рынка нала

в тоже время какие-нибудь конячники или тяжко дышашие Одесситы, завязанные на порт, пока признаков не подают, ну кроме вбросов

даже про Белочки молчат и даже ФГВО через него, хотя Face кое-где засветился


дополню по последним новостям - санкц СНБО: похоже, айбокс тоже пострадал за звязок
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 10:37

  cohan написав:
  Yuri_61 написав:Середня зарплата в Україні в січні 2013 року: 3000 грн.
Середня зарплата в Україні в січні 2022 року: 14577 грн.

14577грн/3000грн=4,859
4,859*8,1 грн/1доллар = 39,36 грн за 1 долар США

Що і вимагалося звясувати 8)


ну и где? к 36,39 скорее идет все


я перерахував, так як дані неправильні застосував ) (помилково взяв дані за січень 2022 року, не врахував, що середня ЗП в Україні знизилася протягом 2022 року. Застосував дані за листопад 2023 року, так як у грудні 2023 року премії були, грудень не показовий місяць.

Ось правильно:
Дані по середній ЗП з сайту ПФУ:
січень 2014 року: 2899,77 грн.
листопад 2022 рік: 13020 грн.

13020,61 грн/2899,77грн= 4,4902
4,4902*8,1 грн/1доллар = 36,37 грн за 1 долар США

Що і вимагалося зв"ясувати 8)
Так що, можна ще почекати і не купувати долари зараз?
Долар вниз і далі йде. В суботу курс спекулі завжди дьоргають уверх )
і ШІ прогнозує такий же самий курс 36,37

от коли припинеться фіндопомога від Заходу Україні, от тоді буде інша картина. Але тоді після війни, прийдуть прямі інвестиці в Україну.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 11 бер, 2023 11:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 11:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:. Застосував дані за листопад 2023 року, так як у грудні 2023 року премії були, грудень не показовий місяць.

На данный момент весь 2023 год не показательный.
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 11:01

  Yuri_61 написав:
  cohan написав:
  Yuri_61 написав:Середня зарплата в Україні в січні 2013 року: 3000 грн.
Середня зарплата в Україні в січні 2022 року: 14577 грн.

14577грн/3000грн=4,859
4,859*8,1 грн/1доллар = 39,36 грн за 1 долар США

Що і вимагалося звясувати 8)


ну и где? к 36,39 скорее идет все


я перерахував, так як дані неправильні застосував ) (помилково взяв дані за січень 2022 року, не врахував, що середня ЗП в Україні знизилася протягом 2022 року. Застосував дані за листопад 2023 року, так як у грудні 2023 року премії були, грудень не показовий місяць.

Ось правильно:
Дані по середній ЗП з сайту ПФУ:
січень 2014 року: 2899,77 грн.
листопад 2023 рік: 13020 грн.

13020,61 грн/2899,77грн= 4,4902
4,4902*8,1 грн/1доллар = 36,37 грн за 1 долар США

Що і вимагалося зв"ясувати 8)
Так що, можна ще почекати і не купувати долари зараз?
Долар вниз і далі йде. В суботу курс спекулі завжди дьоргають уверх )
і ШІ прогнозує такий же самий курс 36,37

от коли припинеться фіндопомога від Заходу Україні, от тоді буде інша картина. Але тоді після війни, прийдуть прямі інвестиці в Україну.


Щось ви крутите туди-сюди.
І оце що: "Застосував дані за листопад 2023 року, так як у грудні 2023 року премії були, грудень не показовий місяць."?
Які ще премії були у грудні 23!?
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 11:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:Застосував дані за листопад 2023 року, так як у грудні 2023 року премії були, грудень не показовий місяць.

Не знав, що Yuri_61 щей пророк який Вангу за пояс засунув, вже передбачив дані за листопад 2023 року та за грудень 2023 - круто, а може просто забув закусити? Га? :mrgreen:
Василь-Рівне
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