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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10386103871038810389

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.7 5 108
Менше 38,00
10%
11
38,00-38,50
9%
10
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
14%
15
39,50-40,00
13%
14
40,00-40,50
21%
23
40,50-41,00
7%
8
41,00-41,50
6%
6
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
9
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 11:28

  Василь-Рівне написав:
  Yuri_61 написав:Застосував дані за листопад 2023 року, так як у грудні 2023 року премії були, грудень не показовий місяць.

Не знав, що Yuri_61 щей пророк який Вангу за пояс засунув, вже передбачив дані за листопад 2023 року та за грудень 2023 - круто, а може просто забув закусити? Га? :mrgreen:

дякую, прикру помилку свою виправив, звісно, що листопад 2022 року
буду намагатися бути більш уважнішим
Yuri_61
 
Повідомлень: 2462
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  #<1 ... 10386103871038810389
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