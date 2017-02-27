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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 бер, 2023 11:28
Василь-Рівне написав: Yuri_61 написав:
Застосував дані за листопад 2023 року, так як у грудні 2023 року премії були, грудень не показовий місяць.
Не знав, що Yuri_61 щей пророк який Вангу за пояс засунув, вже передбачив дані за листопад 2023
року та за грудень 2023
- круто, а може просто забув закусити? Га?
дякую, прикру помилку свою виправив, звісно, що листопад 2022 року
буду намагатися бути більш уважнішим
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Yuri_61
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