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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10387103881038910390>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.7 5 110
Менше 38,00
10%
11
38,00-38,50
10%
11
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
14%
15
39,50-40,00
14%
15
40,00-40,50
21%
23
40,50-41,00
7%
8
41,00-41,50
5%
6
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
9
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 11:28

  Василь-Рівне написав:
  Yuri_61 написав:Застосував дані за листопад 2023 року, так як у грудні 2023 року премії були, грудень не показовий місяць.

Не знав, що Yuri_61 щей пророк який Вангу за пояс засунув, вже передбачив дані за листопад 2023 року та за грудень 2023 - круто, а може просто забув закусити? Га? :mrgreen:

дякую, прикру помилку свою виправив, звісно, що листопад 2022 року
буду намагатися бути більш уважнішим
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 12:44

Yuri_61

буду намагатися бути більш уважнішим


та навіщо?
минуло вже мало кого цікавить :roll:

пишіть про 2023-25, а потім перевіримо

почнемо з курсу гривні: на 1 січня (нал, чр)
-2023
-2024
-2025

форум може теж долучитись і кожен дасть свій прогноз (до 1 квітня три тижні), як він бачить потенціал нац. валюти
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 12:57

  Buster написав:
  Игорь Алексеевич написав:Надо верить бананам. Если они не хотят опускаться ниже 70грн, значит не всё так хорошо с курсом. :P

+1, бананам верю больше. НБУ может крутить курсом у банков, обменок, но на курс бананов никак повлиять не может.

НБУ крутить цінами на банани у світі? https://east-fruit.com/uk/novyny/tsiny- ... ya-za-rik/
Зображення
Просто долар та євро вже не той.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:Просто долар та євро вже не той.

Не можна просто так надрукувати гроші і роздати населенню. Навіть якщо це Євро чи Долар.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:Не можна просто так надрукувати гроші і роздати населенню.

А чого ж не можна, якщо приблизно так і зробили?
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:08

Ой+ Зробили і тепер мають наслідки.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

що з сталося з грошима в банківський системі за лютий?

бачимо,що тренд акумуляції грошей на рахунках юросіб залишається - за лютий зросли на 26 ярдів грн, з 614 до 640. у фізиків теж приріст, але менший - 7 ярдів, з 580 до 587.
це може пояснювати потік грошей з кешу на рахунки, нагадаю за лютий це майже 22 ярди грн.

бо зростання депозитів у валюті для у фізиків всього 167 млн дол, 6 ярдів грн - експоненційне зростання валютних депозитів не сталося.

кредити стабільно зменшуються - юріки, фізики, грн, валюта - по всіх напрямках. темпи відносно повільні - але незмінні.

до речі, депозити зараз перевищують кредити більш, ніж вдвічі - 1 952 ярдів грн депо проти 987 ярдів грн кредити.
для валюти це співвідношення ще гірше
грн депо/кредити - 1 227 ярдів грн проти 708.
вал депо/кредити - 18 ярдів дол проти 7 ярдів дол.

з цього витікає доволі невтішний висновок - відсотки по депозитах зараз економічно необґрунтовані. їх сплачують або за рахунок ОВДП, або за рахунок депосертифікатів - й те, й те це не за рахунок заробляння прибутку.

й трохи історії - це співвідношення на користь депозитів пройшло в другому півріччі 2019 року, до цього кредити перевищували депозити. як раз тоді ми почали набагато більше не заробляти гроші, а витрачати їх за рахунок емісії.

якось так 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:17

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 11 бер, 2023 13:27, всього редагувалось 3 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:19

  prodigy написав:Yuri_61

буду намагатися бути більш уважнішим


та навіщо?
минуло вже мало кого цікавить :roll:

пишіть про 2023-25, а потім перевіримо

почнемо з курсу гривні: на 1 січня (нал, чр)
-2023
-2024
-2025

форум може теж долучитись і кожен дасть свій прогноз (до 1 квітня три тижні), як він бачить потенціал нац. валюти

як саме будемо прогнозувати? - кавова гуща, стеля, "план" - що ще? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:31

  Shaman написав:пишіть про 2023-25, а потім перевіримо

почнемо з курсу гривні: на 1 січня (нал, чр)
-2023
-2024
-2025

форум може теж долучитись і кожен дасть свій прогноз (до 1 квітня три тижні), як він бачить потенціал нац. валюти

як саме будемо прогнозувати? - кавова гуща, стеля, "план" - що ще? :lol:[/quote]

все дуже просто, звичайний прогноз
-2023-40,0
-2024 44,0
-2025-50,0
prodigy
 
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