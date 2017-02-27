Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 бер, 2023 11:28
Василь-Рівне написав: Yuri_61 написав:
Застосував дані за листопад 2023 року, так як у грудні 2023 року премії були, грудень не показовий місяць.
Не знав, що Yuri_61 щей пророк який Вангу за пояс засунув, вже передбачив дані за
листопад 2023
року та за
грудень 2023
- круто, а може просто забув закусити? Га?
дякую, прикру помилку свою виправив, звісно, що листопад 2022 року
буду намагатися бути більш уважнішим
Yuri_61
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Додано: Суб 11 бер, 2023 12:44
Yuri_61
буду намагатися бути більш уважнішим
та навіщо?
минуло вже мало кого цікавить
пишіть про 2023-25, а потім перевіримо
почнемо з курсу гривні: на 1 січня (нал, чр) -2023 -2024 -2025
форум може теж долучитись і кожен дасть свій прогноз (до 1 квітня три тижні), як він бачить потенціал нац. валюти
prodigy
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Додано: Суб 11 бер, 2023 12:57
Buster написав: Игорь Алексеевич написав:
Надо верить бананам. Если они не хотят опускаться ниже 70грн, значит не всё так хорошо с курсом.
+1, бананам верю больше. НБУ может крутить курсом у банков, обменок, но на курс бананов никак повлиять не может.
НБУ крутить цінами на банани у світі?
https://east-fruit.com/uk/novyny/tsiny- ... ya-za-rik/
Просто долар та євро вже не той.
Ой+
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Додано: Суб 11 бер, 2023 13:01
Ой+ написав:
Просто долар та євро вже не той.
Не можна просто так надрукувати гроші і роздати населенню. Навіть якщо це Євро чи Долар.
Дюрі-бачі
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Додано: Суб 11 бер, 2023 13:06
Дюрі-бачі написав:
Не можна просто так надрукувати гроші і роздати населенню.
А чого ж не можна, якщо приблизно так і зробили?
Ой+
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Додано: Суб 11 бер, 2023 13:08
Ой+ Зробили і тепер мають наслідки.
Дюрі-бачі
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Додано: Суб 11 бер, 2023 13:11
що з сталося з грошима в банківський системі за лютий?
бачимо,що тренд акумуляції грошей на рахунках юросіб залишається - за лютий зросли на
26
ярдів грн, з
614
до
640
. у фізиків теж приріст, але менший -
7
ярдів, з
580
до
587
.
це може пояснювати потік грошей з кешу на рахунки, нагадаю за лютий це майже
22
ярди грн.
бо зростання депозитів у валюті для у фізиків всього
167
млн дол,
6
ярдів грн - експоненційне зростання валютних депозитів не сталося.
кредити стабільно зменшуються - юріки, фізики, грн, валюта - по всіх напрямках. темпи відносно повільні - але незмінні.
до речі, депозити зараз перевищують кредити більш, ніж вдвічі -
1 952
ярдів грн депо проти
987
ярдів грн кредити.
для валюти це співвідношення ще гірше
грн депо/кредити -
1 227
ярдів грн проти
708
.
вал депо/кредити -
18
ярдів дол проти
7
ярдів дол.
з цього витікає доволі невтішний висновок - відсотки по депозитах зараз економічно необґрунтовані. їх сплачують або за рахунок ОВДП, або за рахунок депосертифікатів - й те, й те це не за рахунок заробляння прибутку.
й трохи історії - це співвідношення на користь депозитів пройшло в другому півріччі 2019 року, до цього кредити перевищували депозити. як раз тоді ми почали набагато більше не заробляти гроші, а витрачати їх за рахунок емісії.
якось так
Shaman
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Додано: Суб 11 бер, 2023 13:17
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Востаннє редагувалось
Yuri_61
в Суб 11 бер, 2023 13:27, всього редагувалось 3 разів.
Yuri_61
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Додано: Суб 11 бер, 2023 13:19
prodigy написав: Yuri_61
буду намагатися бути більш уважнішим
та навіщо?
минуло вже мало кого цікавить
пишіть про 2023-25, а потім перевіримо
почнемо з курсу гривні: на 1 січня (нал, чр) -2023 -2024 -2025
форум може теж долучитись і кожен дасть свій прогноз (до 1 квітня три тижні), як він бачить потенціал нац. валюти
як саме будемо прогнозувати? - кавова гуща, стеля, "план" - що ще?
Shaman
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Додано: Суб 11 бер, 2023 13:31
Shaman написав:
пишіть про 2023-25, а потім перевіримо
почнемо з курсу гривні: на 1 січня (нал, чр) -2023 -2024 -2025
форум може теж долучитись і кожен дасть свій прогноз (до 1 квітня три тижні), як він бачить потенціал нац. валюти
як саме будемо прогнозувати? - кавова гуща, стеля, "план" - що ще?
[/quote]
все дуже просто, звичайний прогноз
-2023-40,0
-2024 44,0
-2025-50,0
prodigy
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