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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 бер, 2023 13:35
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Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 11 бер, 2023 13:37, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 13:35
Каліфорнійський регулятор оголосив банкрутом Silicon Valley Bank (SVB), що є одним з найбільших банків США.
Як повідомляє The Associated Press, банк став другим за величиною банкрутом в історії США після Washington Mutual Bank. Банкрутство SVB стало найбільшим з часів кризи 2008 року.
На кінець 2022 року не були застраховані 89% депозитів — близько $175 млрд.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 13:38
Yuri_61 написав:
(і зараз мав би бути такий курс, якби не фіксований курс НБУ)
Україна у 2021р мала рекордний врожай за останні 1000 років
курс у 2022 мав би бути 20грн за долар, якби не пуйло
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Додано: Суб 11 бер, 2023 13:40
Ось мої розрахунки прогнозно курсу долара:
грудень 2013 року: ЗВР=20415,71 млн дол., М3=908994,3 млн. грн. Співвідношення М3 до ЗВР = 44,52, оф. курс дол. =8,214 грн за 1 USD;
грудень 2021 року: ЗВР=28494.46 млн дол., М3=2501621.4 млн. грн. Співвідношення М3 до ЗВР = 87.79, оф. курс дол. = 27.18 грн за 1 USD;
87.79/44.52=1.97
1.97*27.18=53.54 грн за 1 USD; (і зараз мав би бути такий курс, якби не фіксований курс НБУ)
А нумо, критики, налетіли!
Буду вдячний за альтернативну думку.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 13:58
prodigy написав: Yuri_61 написав:
(і зараз мав би бути такий курс, якби не фіксований курс НБУ)
Україна у 2021р мала рекордний врожай за останні 1000 років
курс у 2022 мав би бути 20грн за долар, якби не пуйло
какой процент валютной выручки от продажи пшеницы от суммарного объёма экспортной выручки? Не считали?
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