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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10387103881038910390

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.7 5 110
Менше 38,00
10%
11
38,00-38,50
10%
11
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
14%
15
39,50-40,00
14%
15
40,00-40,50
21%
23
40,50-41,00
7%
8
41,00-41,50
5%
6
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
9
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 11 бер, 2023 13:37, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:35

Каліфорнійський регулятор оголосив банкрутом Silicon Valley Bank (SVB), що є одним з найбільших банків США.

Як повідомляє The Associated Press, банк став другим за величиною банкрутом в історії США після Washington Mutual Bank. Банкрутство SVB стало найбільшим з часів кризи 2008 року.

На кінець 2022 року не були застраховані 89% депозитів — близько $175 млрд.
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:(і зараз мав би бути такий курс, якби не фіксований курс НБУ)


Україна у 2021р мала рекордний врожай за останні 1000 років
курс у 2022 мав би бути 20грн за долар, якби не пуйло
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ось мої розрахунки прогнозно курсу долара:
грудень 2013 року: ЗВР=20415,71 млн дол., М3=908994,3 млн. грн. Співвідношення М3 до ЗВР = 44,52, оф. курс дол. =8,214 грн за 1 USD;
грудень 2021 року: ЗВР=28494.46 млн дол., М3=2501621.4 млн. грн. Співвідношення М3 до ЗВР = 87.79, оф. курс дол. = 27.18 грн за 1 USD;
87.79/44.52=1.97
1.97*27.18=53.54 грн за 1 USD; (і зараз мав би бути такий курс, якби не фіксований курс НБУ)

А нумо, критики, налетіли!
Буду вдячний за альтернативну думку.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:58

  prodigy написав:
  Yuri_61 написав:(і зараз мав би бути такий курс, якби не фіксований курс НБУ)


Україна у 2021р мала рекордний врожай за останні 1000 років
курс у 2022 мав би бути 20грн за долар, якби не пуйло


какой процент валютной выручки от продажи пшеницы от суммарного объёма экспортной выручки? Не считали? :wink:
Yuri_61
 
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