Україна у 2021р мала рекордний врожай за останні 1000 років
курс у 2022 мав би бути 20грн за долар, якби не пуйло
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 бер, 2023 13:38
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Суб 11 бер, 2023 13:40
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ось мої розрахунки прогнозно курсу долара:
грудень 2013 року: ЗВР=20415,71 млн дол., М3=908994,3 млн. грн. Співвідношення М3 до ЗВР = 44,52, оф. курс дол. =8,214 грн за 1 USD;
грудень 2021 року: ЗВР=28494.46 млн дол., М3=2501621,4 млн. грн. Співвідношення М3 до ЗВР = 87.79, оф. курс дол. = 27.18 грн за 1 USD;
87.79/44.52=1.97
1.97*27.18=53,54 грн за 1 USD; (і зараз мав би бути такий курс, якби не фіксований курс НБУ)
Я розумію, що існуючий М3 можна зменшити шляхом продажу державних цінних паперів, підвищеннм процентної ставки, збільшенням вимог до резервування, що заразі відбувається. Але ці заходи можуть привести до економічних проблем: рецесія, дефляція, важливо дуже подумати про наслідки зменшення М3
А нумо, критики, до справи!
Буду вдячний за альтернативну думку.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 11 бер, 2023 14:33, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Суб 11 бер, 2023 13:58
какой процент валютной выручки от продажи пшеницы от суммарного объёма экспортной выручки? Не считали?
А вот я скажу: чуть больше 4 млрд дол. в 2019 году (10% от общей валютной выручки страны)
откуда бы курс 20
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 11 бер, 2023 14:13, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Суб 11 бер, 2023 14:06
За тиждень з 6 по 10 березня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 280,28 млн доларів і купив 2,4 млн доларів.
Про це свідчать дані НБУ.
За даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 280,28 млн доларів – дещо менше, ніж минулого тижня, коли обсяг продажу з резервів становив 289,39 млн. При цьому регулятор купив 2,4 млн доларів проти купівлі 6,55 млн дол тижнем раніше.
Загалом від початку року НБУ продав вже 6,028 млрд доларів, а купив – 61,3 млн доларів.
Додано: Суб 11 бер, 2023 14:41
Re: Валютний ринок в контексті ДС
В школі треба було вчитись, коли пропорції складали.
Треба 87,79*8,214/44,52=16,2 грн за 1 USD. Але ця математика не працює, бо не враховує різні інфляційні процеси різних валют.
Додано: Суб 11 бер, 2023 15:08
математика за 5 клас тут не працює
Додано: Суб 11 бер, 2023 15:22
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Суб 11 бер, 2023 15:26
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