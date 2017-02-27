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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10388103891039010391>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.7 5 110
Менше 38,00
10%
11
38,00-38,50
10%
11
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
14%
15
39,50-40,00
14%
15
40,00-40,50
21%
23
40,50-41,00
7%
8
41,00-41,50
5%
6
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
9
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:(і зараз мав би бути такий курс, якби не фіксований курс НБУ)


Україна у 2021р мала рекордний врожай за останні 1000 років
курс у 2022 мав би бути 20грн за долар, якби не пуйло
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ось мої розрахунки прогнозно курсу долара:
грудень 2013 року: ЗВР=20415,71 млн дол., М3=908994,3 млн. грн. Співвідношення М3 до ЗВР = 44,52, оф. курс дол. =8,214 грн за 1 USD;
грудень 2021 року: ЗВР=28494.46 млн дол., М3=2501621,4 млн. грн. Співвідношення М3 до ЗВР = 87.79, оф. курс дол. = 27.18 грн за 1 USD;
87.79/44.52=1.97
1.97*27.18=53,54 грн за 1 USD; (і зараз мав би бути такий курс, якби не фіксований курс НБУ)
Я розумію, що існуючий М3 можна зменшити шляхом продажу державних цінних паперів, підвищеннм процентної ставки, збільшенням вимог до резервування, що заразі відбувається. Але ці заходи можуть привести до економічних проблем: рецесія, дефляція, важливо дуже подумати про наслідки зменшення М3
А нумо, критики, до справи!
Буду вдячний за альтернативну думку.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 11 бер, 2023 14:33, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:58

  prodigy написав:
  Yuri_61 написав:(і зараз мав би бути такий курс, якби не фіксований курс НБУ)


Україна у 2021р мала рекордний врожай за останні 1000 років
курс у 2022 мав би бути 20грн за долар, якби не пуйло


какой процент валютной выручки от продажи пшеницы от суммарного объёма экспортной выручки? Не считали?

А вот я скажу: чуть больше 4 млрд дол. в 2019 году (10% от общей валютной выручки страны)
откуда бы курс 20 :?:
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 11 бер, 2023 14:13, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 14:06

За тиждень з 6 по 10 березня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 280,28 млн доларів і купив 2,4 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

За даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 280,28 млн доларів – дещо менше, ніж минулого тижня, коли обсяг продажу з резервів становив 289,39 млн. При цьому регулятор купив 2,4 млн доларів проти купівлі 6,55 млн дол тижнем раніше.

Загалом від початку року НБУ продав вже 6,028 млрд доларів, а купив – 61,3 млн доларів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 14:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:грудень 2013 року: ЗВР=20415,71 млн дол., М3=908994,3 млн. грн. Співвідношення М3 до ЗВР = 44,52, оф. курс дол. =8,214 грн за 1 USD;
грудень 2021 року: ЗВР=28494.46 млн дол., М3=2501621,4 млн. грн. Співвідношення М3 до ЗВР = 87.79, оф. курс дол. = 27.18 грн за 1 USD;
87.79/44.52=1.97
1.97*27.18=53,54 грн за 1 USD; (і зараз мав би бути такий курс, якби не фіксований курс НБУ)

В школі треба було вчитись, коли пропорції складали.
Треба 87,79*8,214/44,52=16,2 грн за 1 USD. Але ця математика не працює, бо не враховує різні інфляційні процеси різних валют.
Luk_v
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 15:08

  Luk_v написав:
  Yuri_61 написав:грудень 2013 року: ЗВР=20415,71 млн дол., М3=908994,3 млн. грн. Співвідношення М3 до ЗВР = 44,52, оф. курс дол. =8,214 грн за 1 USD;
грудень 2021 року: ЗВР=28494.46 млн дол., М3=2501621,4 млн. грн. Співвідношення М3 до ЗВР = 87.79, оф. курс дол. = 27.18 грн за 1 USD;
87.79/44.52=1.97
1.97*27.18=53,54 грн за 1 USD; (і зараз мав би бути такий курс, якби не фіксований курс НБУ)

В школі треба було вчитись, коли пропорції складали.
Треба 87,79*8,214/44,52=16,2 грн за 1 USD. Але ця математика не працює, бо не враховує різні інфляційні процеси різних валют.


математика за 5 клас тут не працює 8)
тут працює настиупна логіка:
коли був курс 8,214, співвідношення М3 до ЗВР складало 44.52;
коли був курс 27,18, зазначене співвідношення склало 87,79.
Тобто, бачимо, що при курсі 27,18 це співідношення майже в 2 рази перевищує співвідношення при курсі 8,214 в 2013 році.
Тобто, "навіс" із М3 в 2 рази більший, чим це було у 2013 році.
Це ж негарно, вірно?
Тому множимо курс 27,18 на 87,79/44,52=53,5.. грн за 1 долар
Логіку вловили?
Але Ви також праві в тому, що потрібно враховувати різницю в інфляції долара США і гривні.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 11 бер, 2023 15:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 15:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:математика за 5 клас тут не працює

Так і я про то.
Крім того, в 2013 тупо спалювали резерви для підтримання заниженого курсу, а зараз живемо на донати, то математика взагалі ні до чого.
Luk_v
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 15:26

  Luk_v написав:
  Yuri_61 написав:математика за 5 клас тут не працює

Так і я про то.
Крім того, в 2013 тупо спалювали резерви для підтримання заниженого курсу, а зараз живемо на донати, то математика взагалі ні до чого.

Покладатись можна лише на інтуіцію.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 15:43

  Investor_K написав:
  Luk_v написав:
  Yuri_61 написав:математика за 5 клас тут не працює

Так і я про то.
Крім того, в 2013 тупо спалювали резерви для підтримання заниженого курсу, а зараз живемо на донати, то математика взагалі ні до чого.

Покладатись можна лише на інтуіцію.


ДУЖЕ ГАРНА ДУМКА. тому й погджуюсь.
Моя інтуїція підказує мені, щр, наприклад, за 8 років після майдану я наскирдував , припустимо енну суму доларів. А наразі, лише за один рік я можу наскирдувати 40% від тієї енної суми доларів.
Моя інтуїція підказує, що хутко потрібно це робити і не очікувати подальшого зниження курсу долара, бо знову може настати довгий період "неврожаю" на долари через стрімкий ріст курсу долара.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 15:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ось проявляєш ініціативу, активність, а тобі не плюсиків, не медальки...
всяку мотивацію це вбиває

якщо через рівень інфляції в Україні розрахувати прогнозний курс долара?
2501621,4/908994,3= 2,752 (ділимо М3 за грудень 2021 рік на М3 за 2013 рік);
розраховуємо прогнозний курс долара на грудень 2021 року:
8,214*2,752=22,60 грн
Враховуємо різницю між значеннями інфляції в США і України:
сумарний рівень інфляції в США в період з 2013 по 2021 рік склала 20,60%
а в Україні за той же період =127,8%
127,8%-20,60%=107,20%
22,60грн*2,07=46,78 грн за 1 долар

якщо ж взяти сумарний рівень інфляції в Україні з 01.01.2014 по 31.12.2021 включно 104,5%.
а в США = 19,7%
104.5-19,7=84,8%
т.е. 22,6*1,848=41,76 грн за 1 долар

тут друге питання, а чи можуть заборинити долар в Україні для пересічних, як в деяких країнах?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 11 бер, 2023 16:53, всього редагувалось 8 разів.
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