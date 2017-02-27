Україна у 2021р мала рекордний врожай за останні 1000 років
курс у 2022 мав би бути 20грн за долар, якби не пуйло
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 бер, 2023 13:38
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Суб 11 бер, 2023 13:40
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ось мої розрахунки прогнозно курсу долара:
грудень 2013 року: ЗВР=20415,71 млн дол., М3=908994,3 млн. грн. Співвідношення М3 до ЗВР = 44,52, оф. курс дол. =8,214 грн за 1 USD;
грудень 2021 року: ЗВР=28494.46 млн дол., М3=2501621,4 млн. грн. Співвідношення М3 до ЗВР = 87.79, оф. курс дол. = 27.18 грн за 1 USD;
87.79/44.52=1.97
1.97*27.18=53,54 грн за 1 USD; (і зараз мав би бути такий курс, якби не фіксований курс НБУ)
Я розумію, що існуючий М3 можна зменшити шляхом продажу державних цінних паперів, підвищеннм процентної ставки, збільшенням вимог до резервування, що заразі відбувається. Але ці заходи можуть привести до економічних проблем: рецесія, дефляція, важливо дуже подумати про наслідки зменшення М3
А нумо, критики, до справи!
Буду вдячний за альтернативну думку.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 11 бер, 2023 14:33, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Суб 11 бер, 2023 13:58
какой процент валютной выручки от продажи пшеницы от суммарного объёма экспортной выручки? Не считали?
А вот я скажу: чуть больше 4 млрд дол. в 2019 году (10% от общей валютной выручки страны)
откуда бы курс 20
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 11 бер, 2023 14:13, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Суб 11 бер, 2023 14:06
За тиждень з 6 по 10 березня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 280,28 млн доларів і купив 2,4 млн доларів.
Про це свідчать дані НБУ.
За даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 280,28 млн доларів – дещо менше, ніж минулого тижня, коли обсяг продажу з резервів становив 289,39 млн. При цьому регулятор купив 2,4 млн доларів проти купівлі 6,55 млн дол тижнем раніше.
Загалом від початку року НБУ продав вже 6,028 млрд доларів, а купив – 61,3 млн доларів.
Додано: Суб 11 бер, 2023 14:41
Re: Валютний ринок в контексті ДС
В школі треба було вчитись, коли пропорції складали.
Треба 87,79*8,214/44,52=16,2 грн за 1 USD. Але ця математика не працює, бо не враховує різні інфляційні процеси різних валют.
Додано: Суб 11 бер, 2023 15:08
математика за 5 клас тут не працює
тут працює настиупна логіка:
коли був курс 8,214, співвідношення М3 до ЗВР складало 44.52;
коли був курс 27,18, зазначене співвідношення склало 87,79.
Тобто, бачимо, що при курсі 27,18 це співідношення майже в 2 рази перевищує співвідношення при курсі 8,214 в 2013 році.
Тобто, "навіс" із М3 в 2 рази більший, чим це було у 2013 році.
Це ж негарно, вірно?
Тому множимо курс 27,18 на 87,79/44,52=53,5.. грн за 1 долар
Логіку вловили?
Але Ви також праві в тому, що потрібно враховувати різницю в інфляції долара США і гривні.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 11 бер, 2023 15:47, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 11 бер, 2023 15:22
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Суб 11 бер, 2023 15:26
Додано: Суб 11 бер, 2023 15:43
ДУЖЕ ГАРНА ДУМКА. тому й погджуюсь.
Моя інтуїція підказує мені, щр, наприклад, за 8 років після майдану я наскирдував , припустимо енну суму доларів. А наразі, лише за один рік я можу наскирдувати 40% від тієї енної суми доларів.
Моя інтуїція підказує, що хутко потрібно це робити і не очікувати подальшого зниження курсу долара, бо знову може настати довгий період "неврожаю" на долари через стрімкий ріст курсу долара.
Додано: Суб 11 бер, 2023 15:51
Re: Валютний ринок в контексті ДС
ось проявляєш ініціативу, активність, а тобі не плюсиків, не медальки...
всяку мотивацію це вбиває
якщо через рівень інфляції в Україні розрахувати прогнозний курс долара?
2501621,4/908994,3= 2,752 (ділимо М3 за грудень 2021 рік на М3 за 2013 рік);
розраховуємо прогнозний курс долара на грудень 2021 року:
8,214*2,752=22,60 грн
Враховуємо різницю між значеннями інфляції в США і України:
сумарний рівень інфляції в США в період з 2013 по 2021 рік склала 20,60%
а в Україні за той же період =127,8%
127,8%-20,60%=107,20%
22,60грн*2,07=46,78 грн за 1 долар
якщо ж взяти сумарний рівень інфляції в Україні з 01.01.2014 по 31.12.2021 включно 104,5%.
а в США = 19,7%
104.5-19,7=84,8%
т.е. 22,6*1,848=41,76 грн за 1 долар
тут друге питання, а чи можуть заборинити долар в Україні для пересічних, як в деяких країнах?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 11 бер, 2023 16:53, всього редагувалось 8 разів.
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