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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 бер, 2023 16:08
Yuri_61 написав:
Моя інтуїція підказує мені, щр, наприклад, за 8 років після майдану я наскирдував , припустимо енну суму доларів. А наразі, лише за один рік я можу наскирдувати 40% від тієї енної суми доларів.
А у вас що, бізнес на війні вгору попер, чи що? Ви як за цей рік змогли наскирдувати 40% від х, де х - це сума за звичайні 8 років? Тобто по факту в 3,2 рази більше, ніж за звичайний кожен попередній рік. (8х*0,4=3,2х, де х - сума за звичайний рік, а 3,2х - сума за 2022 рік).
Вам за таке не плюсики, а статтю треба ставити, за таке збагачення. Конверти стільки не дають, отже, це якісь схеми.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 17:01
042013 написав: Yuri_61 написав:
Моя інтуїція підказує мені, щр, наприклад, за 8 років після майдану я наскирдував , припустимо енну суму доларів. А наразі, лише за один рік я можу наскирдувати 40% від тієї енної суми доларів.
А у вас що, бізнес на війні вгору попер,
Вам за таке не плюсики, а статтю треба ставити, за таке збагачення. Конверти стільки не дають, отже, це якісь схеми.
не правильно мене зрозуміли, чи я неправильно висловився: просто не дотумкав в 2021 році надлишкову гривню конвертувати. Це залишки мирного часу, шановний.
Під час війни погоджуюся з вами, доходи суттєво знизилися
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