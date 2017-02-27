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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10388103891039010391

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.7 5 110
Менше 38,00
10%
11
38,00-38,50
10%
11
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
14%
15
39,50-40,00
14%
15
40,00-40,50
21%
23
40,50-41,00
7%
8
41,00-41,50
5%
6
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
9
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 16:08

  Yuri_61 написав:Моя інтуїція підказує мені, щр, наприклад, за 8 років після майдану я наскирдував , припустимо енну суму доларів. А наразі, лише за один рік я можу наскирдувати 40% від тієї енної суми доларів.

А у вас що, бізнес на війні вгору попер, чи що? Ви як за цей рік змогли наскирдувати 40% від х, де х - це сума за звичайні 8 років? Тобто по факту в 3,2 рази більше, ніж за звичайний кожен попередній рік. (8х*0,4=3,2х, де х - сума за звичайний рік, а 3,2х - сума за 2022 рік).

Вам за таке не плюсики, а статтю треба ставити, за таке збагачення. Конверти стільки не дають, отже, це якісь схеми.
042013
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 17:01

  042013 написав:
  Yuri_61 написав:Моя інтуїція підказує мені, щр, наприклад, за 8 років після майдану я наскирдував , припустимо енну суму доларів. А наразі, лише за один рік я можу наскирдувати 40% від тієї енної суми доларів.

А у вас що, бізнес на війні вгору попер,
Вам за таке не плюсики, а статтю треба ставити, за таке збагачення. Конверти стільки не дають, отже, це якісь схеми.


не правильно мене зрозуміли, чи я неправильно висловився: просто не дотумкав в 2021 році надлишкову гривню конвертувати. Це залишки мирного часу, шановний.
Під час війни погоджуюся з вами, доходи суттєво знизилися :cry:
Yuri_61
 
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