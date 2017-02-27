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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10388103891039010391

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.7 5 110
Менше 38,00
10%
11
38,00-38,50
10%
11
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
14%
15
39,50-40,00
14%
15
40,00-40,50
21%
23
40,50-41,00
7%
8
41,00-41,50
5%
6
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
9
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 16:08

...
Востаннє редагувалось 042013 в Суб 11 бер, 2023 17:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 17:13

  Shaman написав:з цього витікає доволі невтішний висновок - відсотки по депозитах зараз економічно необґрунтовані.


а почему именно депозиты необоснованный процент? у кредитов он обоснованный?

я наоборт делаю вывод что это у кредитов завышен процент потому и не берут.
взять банально кредитки - кто вменяемый будет жить в кредит оплачивая по 50% годовых?
а есть банки где и до 70% доходит реальная годовая ставка.
или кэшэвые кредиты что банки парят. да таких примеров можно уйму привести.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 17:22

  mephala написав:
  Shaman написав:з цього витікає доволі невтішний висновок - відсотки по депозитах зараз економічно необґрунтовані.


а почему именно депозиты необоснованный процент? у кредитов он обоснованный?

малося на увазі, що на рахунках вдвічі більше грошей, ніж видано кредитів.

але зараз звернув увагу, що більшість цих грошей - на вимогу, за які зараз відсотки не платять. тому поки що більш-менш збалансовано ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 17:26

  Yuri_61 написав:ось проявляєш ініціативу, активність, а тобі не плюсиків, не медальки...
всяку мотивацію це вбиває

якщо через рівень інфляції в Україні розрахувати прогнозний курс долара?
2501621,4/908994,3= 2,752 (ділимо М3 за грудень 2021 рік на М3 за 2013 рік);
розраховуємо прогнозний курс долара на грудень 2021 року:
8,214*2,752=22,60 грн
Враховуємо різницю між значеннями інфляції в США і України:
сумарний рівень інфляції в США в період з 2013 по 2021 рік склала 20,60%
а в Україні за той же період =127,8%
127,8%-20,60%=107,20%
22,60грн*2,07=46,78 грн за 1 долар
якщо ж взяти сумарний рівень інфляції в Україні з 01.01.2014 по 31.12.2021 включно 104,5%.
а в США = 19,7%
104.5-19,7=84,8%
т.е. 22,6*1,848=41,76 грн за 1 долар
Якщо ж прийняти до уваги, що курс 8,214 грн за 1 долар в грудні 2013 року був штучно занижений десь близько на 20%, то з урахуванням вказаного, прогнозний курс долара на сьогодні (якби не було діючого фіксованого курсу) був би 41,76*1,2=50,1 грн за 1 долар

тут друге питання, а чи можуть заборинити долар в Україні для пересічних, як в деяких країнах?

що є - то є - чомусь забагато цифр не викликають захоплення у читачів :D

з іншого боку, ваші розрахунки базуються аж занадто на сміливих припущеннях. як я вважаю, як на математичну задачу підходить, а для економічної інтерпретації - ні ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 17:34

  mephala написав:
  Shaman написав:з цього витікає доволі невтішний висновок - відсотки по депозитах зараз економічно необґрунтовані.


а почему именно депозиты необоснованный процент? у кредитов он обоснованный?

я наоборт делаю вывод что это у кредитов завышен процент потому и не берут.
взять банально кредитки - кто вменяемый будет жить в кредит оплачивая по 50% годовых?
а есть банки где и до 70% доходит реальная годовая ставка.
или кэшэвые кредиты что банки парят. да таких примеров можно уйму привести.

для юридичних осіб кредити вартують десь 25%.

а так - кешеві кредити це й 100% й більше. найнижча у Моно - 44%.

але, на жаль, як неодноразово казали, більше 50% позичальників платять за кредит.
sad but true
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 18:11

  Yuri_61 написав:тут друге питання, а чи можуть заборинити долар в Україні для пересічних, як в деяких країнах?
ніт.
у нашій популістській владі самогубців немає
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 18:17

  Shaman написав:більше 50% позичальників платять за кредит.

sad but true
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