|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 бер, 2023 16:08
...
Востаннє редагувалось 042013
в Суб 11 бер, 2023 17:57, всього редагувалось 1 раз.
-
042013
-
-
- Повідомлень: 171
- З нами з: 22.07.18
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 бер, 2023 17:13
Shaman написав:
з цього витікає доволі невтішний висновок - відсотки по депозитах зараз економічно необґрунтовані.
а почему именно депозиты необоснованный процент? у кредитов он обоснованный?
я наоборт делаю вывод что это у кредитов завышен процент потому и не берут.
взять банально кредитки - кто вменяемый будет жить в кредит оплачивая по 50% годовых?
а есть банки где и до 70% доходит реальная годовая ставка.
или кэшэвые кредиты что банки парят. да таких примеров можно уйму привести.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7961
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 228 раз.
- Подякували: 846 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 бер, 2023 17:22
mephala написав: Shaman написав:
з цього витікає доволі невтішний висновок - відсотки по депозитах зараз економічно необґрунтовані.
а почему именно депозиты необоснованный процент? у кредитов он обоснованный?
малося на увазі, що на рахунках вдвічі більше грошей, ніж видано кредитів.
але зараз звернув увагу, що більшість цих грошей - на вимогу, за які зараз відсотки не платять. тому поки що більш-менш збалансовано
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2849
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 394 раз.
- Подякували: 863 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Суб 11 бер, 2023 17:26
Yuri_61 написав:
ось проявляєш ініціативу, активність, а тобі не плюсиків, не медальки
...
всяку мотивацію це вбиває
якщо через рівень інфляції в Україні розрахувати прогнозний курс долара?
2501621,4/908994,3= 2,752 (ділимо М3 за грудень 2021 рік на М3 за 2013 рік);
розраховуємо прогнозний курс долара на грудень 2021 року:
8,214*2,752=22,60 грн
Враховуємо різницю між значеннями інфляції в США і України:
сумарний рівень інфляції в США в період з 2013 по 2021 рік склала 20,60%
а в Україні за той же період =127,8%
127,8%-20,60%=107,20%
22,60грн*2,07=46,78 грн за 1 долар
якщо ж взяти сумарний рівень інфляції в Україні з 01.01.2014 по 31.12.2021 включно 104,5%.
а в США = 19,7%
104.5-19,7=84,8%
т.е. 22,6*1,848=41,76 грн за 1 долар
Якщо ж прийняти до уваги, що курс 8,214 грн за 1 долар в грудні 2013 року був штучно занижений десь близько на 20%, то з урахуванням вказаного, прогнозний курс долара на сьогодні (якби не було діючого фіксованого курсу) був би 41,76*1,2=50,1 грн за 1 долар
тут друге питання, а чи можуть заборинити долар в Україні для пересічних, як в деяких країнах?
що є - то є - чомусь забагато цифр не викликають захоплення у читачів
з іншого боку, ваші розрахунки базуються аж занадто на сміливих припущеннях. як я вважаю, як на математичну задачу підходить, а для економічної інтерпретації - ні
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2849
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 394 раз.
- Подякували: 863 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Суб 11 бер, 2023 17:34
mephala написав: Shaman написав:
з цього витікає доволі невтішний висновок - відсотки по депозитах зараз економічно необґрунтовані.
а почему именно депозиты необоснованный процент? у кредитов он обоснованный?
я наоборт делаю вывод что это у кредитов завышен процент потому и не берут.
взять банально кредитки - кто вменяемый будет жить в кредит оплачивая по 50% годовых?
а есть банки где и до 70% доходит реальная годовая ставка.
или кэшэвые кредиты что банки парят. да таких примеров можно уйму привести.
для юридичних осіб кредити вартують десь 25%.
а так - кешеві кредити це й 100% й більше. найнижча у Моно - 44%.
але, на жаль, як неодноразово казали, більше 50% позичальників платять за кредит.
sad but true
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2849
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 394 раз.
- Подякували: 863 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Суб 11 бер, 2023 18:11
Yuri_61 написав:
тут друге питання, а чи можуть заборинити долар в Україні для пересічних, як в деяких країнах?
ніт.
у нашій популістській владі самогубців немає
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1661
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 679 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 бер, 2023 18:17
Shaman написав:
більше 50% позичальників платять за кредит.
sad but true
The God that Failed
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1661
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 679 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|32230
|35674993
|
|
|1730
|12734280
|
П'ят 10 бер, 2023 09:54
Shaman
|
|7975
|22889980
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|