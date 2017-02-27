|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 бер, 2023 10:22
Железняк анонсував зміни до бюджету:
Бюджет 2023 знову планується змінювати.
Будуть збільшені військові видатки на більше ніж півтрильйона грн.
Так, це не помилка, збільшення на 500+ млрд грн.
Це найбільше збільшення Бюджету в історії України.
Зміни плануються вже цього місяця.
Як видатки вплинуть на курс залежатиме від джерел їх фінансування, але висока ймовірність, що друкувати частину таки доведеться.
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 1863
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 412 раз.
- Подякували: 415 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 бер, 2023 10:50
stryzhko написав:
Железняк анонсував зміни до бюджету:
Бюджет 2023 знову планується змінювати.
Будуть збільшені військові видатки на більше ніж півтрильйона грн.
Так, це не помилка, збільшення на 500+ млрд грн.
Це найбільше збільшення Бюджету в історії України.
Зміни плануються вже цього місяця.
Як видатки вплинуть на курс залежатиме від джерел їх фінансування, але висока ймовірність, що друкувати частину таки доведеться.
а де це він анонсував? - щось в новинах поки що немає.
яскравий приклад, що прогноз долара наприклад на рік - це так, розвага для розуму, але не підстава для дій. бо такі зміни вносять значні зміни в ситуацію з курсом, особливо якщо потребують емісії
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2854
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 863 раз.
-
- Профіль
-
1
3
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1516
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 387 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 бер, 2023 11:05
Shaman написав:
яскравий приклад, що прогноз долара наприклад на рік - це так, розвага для розуму, але не підстава для дій.
бо такі зміни вносять значні зміни в ситуацію з курсом,
особливо якщо потребують емісії
коли бакс вгору? вже в березні?
...де Зебра?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1679
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 682 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1679
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 682 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|32247
|35681339
|
|
|1730
|12739365
|
П'ят 10 бер, 2023 09:54
Shaman
|
|7975
|22890047
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|