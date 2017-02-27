RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10389103901039110392

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.7 5 112
Менше 38,00
10%
11
38,00-38,50
10%
11
38,50-39,00
7%
8
39,00-39,50
13%
15
39,50-40,00
13%
15
40,00-40,50
21%
23
40,50-41,00
7%
8
41,00-41,50
6%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
9
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Железняк анонсував зміни до бюджету:
Бюджет 2023 знову планується змінювати.

Будуть збільшені військові видатки на більше ніж півтрильйона грн.
Так, це не помилка, збільшення на 500+ млрд грн.

Це найбільше збільшення Бюджету в історії України.

Зміни плануються вже цього місяця.

Як видатки вплинуть на курс залежатиме від джерел їх фінансування, але висока ймовірність, що друкувати частину таки доведеться.
stryzhko
 
Повідомлень: 1863
З нами з: 04.10.16
Подякував: 412 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:50

  stryzhko написав:Железняк анонсував зміни до бюджету:
Бюджет 2023 знову планується змінювати.

Будуть збільшені військові видатки на більше ніж півтрильйона грн.
Так, це не помилка, збільшення на 500+ млрд грн.

Це найбільше збільшення Бюджету в історії України.

Зміни плануються вже цього місяця.

Як видатки вплинуть на курс залежатиме від джерел їх фінансування, але висока ймовірність, що друкувати частину таки доведеться.

а де це він анонсував? - щось в новинах поки що немає.

яскравий приклад, що прогноз долара наприклад на рік - це так, розвага для розуму, але не підстава для дій. бо такі зміни вносять значні зміни в ситуацію з курсом, особливо якщо потребують емісії
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2854
З нами з: 29.09.19
Подякував: 395 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 11:03

  Игорь Алексеевич написав:Надо верить бананам. Если они не хотят опускаться ниже 70грн, значит не всё так хорошо с курсом. :P


Индекс Бигмака уже есть,на который всегда любят ссылаться противники девальвации колхозно-местечково-территориальных валют...Предлагаю для Украины специально разработать индекс Банана,будем мерять гривну в бананах,потом может и в попугаях(как в мультфильме).Будет конечно не совсем корректно и точно,но зато при-ко-льно-о-о.. :lol:
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1516
З нами з: 29.05.14
Подякував: 89 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 11:05

  Shaman написав:яскравий приклад, що прогноз долара наприклад на рік - це так, розвага для розуму, але не підстава для дій.
бо такі зміни вносять значні зміни в ситуацію з курсом, особливо якщо потребують емісії
коли бакс вгору? вже в березні?

...де Зебра? :)
flysoulfly
 
Повідомлень: 1679
З нами з: 13.01.09
Подякував: 682 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 11:09

  osafly написав:Индекс Бигмака уже есть,на который всегда любят ссылаться противники девальвации колхозно-местечково-территориальных валют...Предлагаю для Украины специально разработать индекс Банана :lol:
это уже что-то постфрэйдистско-сексологическое :mrgreen:
flysoulfly
 
Повідомлень: 1679
З нами з: 13.01.09
Подякував: 682 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10389103901039110392
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3223, 3224, 3225
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
32247 35681339
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 бер, 2023 09:25
Дюрі-бачі
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 172, 173, 174
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1730 12739365
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 бер, 2023 09:54
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22890047
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.