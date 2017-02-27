Игорь Алексеевич написав:Надо верить бананам. Если они не хотят опускаться ниже 70грн, значит не всё так хорошо с курсом.
Индекс Бигмака уже есть,на который всегда любят ссылаться противники девальвации колхозно-местечково-территориальных валют...Предлагаю для Украины специально разработать индекс Банана,будем мерять гривну в бананах,потом может и в попугаях(как в мультфильме).Будет конечно не совсем корректно и точно,но зато при-ко-льно-о-о..
Shaman написав:яскравий приклад, що прогноз долара наприклад на рік - це так, розвага для розуму, але не підстава для дій. бо такі зміни вносять значні зміни в ситуацію з курсом, особливо якщо потребують емісії
Shaman написав:яскравий приклад, що прогноз долара наприклад на рік - це так, розвага для розуму, але не підстава для дій. бо такі зміни вносять значні зміни в ситуацію з курсом, особливо якщо потребують емісії
osafly написав:Индекс Бигмака уже есть,на который всегда любят ссылаться противники девальвации колхозно-местечково-территориальных валют...Предлагаю для Украины специально разработать индекс Банана
это уже что-то постфрэйдистско-сексологическое
Ну,скорее гривна весьма сексологическая валюта,что с ней хотят,то и делают.Она не подчиняется законам экономики.Вчера она стоила 38.5 к доллару,20 должна стоить по индексу Бигмака\доллар и 27 к примеру,по индексу банан\доллар.Что нравится-то и выбирай.Читал как то статью,какими темпами в Украине росло потребление бананов со дня независимости по сегодняшний день и при этом,неуклонно падало потребление хлебобулочных изделий.Так все сводилось к тому,что Украинцы потребление хлеба,замещают потреблением бананов,которые выходят(выходили на момент написания статьи) дешевле кг.хлебобулочных изделий.А теперь банан 70грн-удар по всем пересічним Даешь индекс банан/гривна/доллар
Shaman написав:яскравий приклад, що прогноз долара наприклад на рік - це так, розвага для розуму, але не підстава для дій. бо такі зміни вносять значні зміни в ситуацію з курсом, особливо якщо потребують емісії
коли бакс вгору? вже в березні?
...де Зебра?
щоб сказати, коли вгору, давайте відповімо на питання, чому зараз бакс донизу