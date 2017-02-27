RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10389103901039110392

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.7 5 112
Менше 38,00
10%
11
38,00-38,50
10%
11
38,50-39,00
7%
8
39,00-39,50
13%
15
39,50-40,00
13%
15
40,00-40,50
21%
23
40,50-41,00
7%
8
41,00-41,50
6%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
9
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Железняк анонсував зміни до бюджету:
Бюджет 2023 знову планується змінювати.

Будуть збільшені військові видатки на більше ніж півтрильйона грн.
Так, це не помилка, збільшення на 500+ млрд грн.

Це найбільше збільшення Бюджету в історії України.

Зміни плануються вже цього місяця.

Як видатки вплинуть на курс залежатиме від джерел їх фінансування, але висока ймовірність, що друкувати частину таки доведеться.
stryzhko
 
Повідомлень: 1863
З нами з: 04.10.16
Подякував: 412 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 10:50

  stryzhko написав:Железняк анонсував зміни до бюджету:
Бюджет 2023 знову планується змінювати.

Будуть збільшені військові видатки на більше ніж півтрильйона грн.
Так, це не помилка, збільшення на 500+ млрд грн.

Це найбільше збільшення Бюджету в історії України.

Зміни плануються вже цього місяця.

Як видатки вплинуть на курс залежатиме від джерел їх фінансування, але висока ймовірність, що друкувати частину таки доведеться.

а де це він анонсував? - щось в новинах поки що немає.

яскравий приклад, що прогноз долара наприклад на рік - це так, розвага для розуму, але не підстава для дій. бо такі зміни вносять значні зміни в ситуацію з курсом, особливо якщо потребують емісії
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2859
З нами з: 29.09.19
Подякував: 396 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 11:03

  Игорь Алексеевич написав:Надо верить бананам. Если они не хотят опускаться ниже 70грн, значит не всё так хорошо с курсом. :P


Индекс Бигмака уже есть,на который всегда любят ссылаться противники девальвации колхозно-местечково-территориальных валют...Предлагаю для Украины специально разработать индекс Банана,будем мерять гривну в бананах,потом может и в попугаях(как в мультфильме).Будет конечно не совсем корректно и точно,но зато при-ко-льно-о-о.. :lol:
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1517
З нами з: 29.05.14
Подякував: 89 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 11:05

  Shaman написав:яскравий приклад, що прогноз долара наприклад на рік - це так, розвага для розуму, але не підстава для дій.
бо такі зміни вносять значні зміни в ситуацію з курсом, особливо якщо потребують емісії
коли бакс вгору? вже в березні?

...де Зебра? :)
flysoulfly
 
Повідомлень: 1679
З нами з: 13.01.09
Подякував: 682 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 11:09

  osafly написав:Индекс Бигмака уже есть,на который всегда любят ссылаться противники девальвации колхозно-местечково-территориальных валют...Предлагаю для Украины специально разработать индекс Банана :lol:
это уже что-то постфрэйдистско-сексологическое :mrgreen:
flysoulfly
 
Повідомлень: 1679
З нами з: 13.01.09
Подякував: 682 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 11:14

  flysoulfly написав:
  Shaman написав:яскравий приклад, що прогноз долара наприклад на рік - це так, розвага для розуму, але не підстава для дій.
бо такі зміни вносять значні зміни в ситуацію з курсом, особливо якщо потребують емісії
коли бакс вгору? вже в березні?

...де Зебра? :)

Здається він вже по копійці піднімається вгору.
remark
 
Повідомлень: 959
З нами з: 25.12.15
Подякував: 163 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 11:42

  flysoulfly написав:
  osafly написав:Индекс Бигмака уже есть,на который всегда любят ссылаться противники девальвации колхозно-местечково-территориальных валют...Предлагаю для Украины специально разработать индекс Банана :lol:
это уже что-то постфрэйдистско-сексологическое :mrgreen:


Ну,скорее гривна весьма сексологическая валюта,что с ней хотят,то и делают.Она не подчиняется законам экономики.Вчера она стоила 38.5 к доллару,20 должна стоить по индексу Бигмака\доллар и 27 к примеру,по индексу банан\доллар.Что нравится-то и выбирай.Читал как то статью,какими темпами в Украине росло потребление бананов со дня независимости по сегодняшний день и при этом,неуклонно падало потребление хлебобулочных изделий.Так все сводилось к тому,что Украинцы потребление хлеба,замещают потреблением бананов,которые выходят(выходили на момент написания статьи) дешевле кг.хлебобулочных изделий.А теперь банан 70грн-удар по всем пересічним :lol: Даешь индекс банан/гривна/доллар :mrgreen:
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1517
З нами з: 29.05.14
Подякував: 89 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 11:53

  Shaman написав:
  stryzhko написав:Железняк анонсував зміни до бюджету:
Бюджет 2023 знову планується змінювати.

Будуть збільшені військові видатки на більше ніж півтрильйона грн.
Так, це не помилка, збільшення на 500+ млрд грн.

Це найбільше збільшення Бюджету в історії України.

Зміни плануються вже цього місяця.

Як видатки вплинуть на курс залежатиме від джерел їх фінансування, але висока ймовірність, що друкувати частину таки доведеться.

а де це він анонсував? - щось в новинах поки що немає.

яскравий приклад, що прогноз долара наприклад на рік - це так, розвага для розуму, але не підстава для дій. бо такі зміни вносять значні зміни в ситуацію з курсом, особливо якщо потребують емісії

https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/12/697933/
У Верховній Раді планують змінити бюджет на 2023 рік, збільшивши військові видатки на 500 млрд гривень.

Про це повідомив у Telegram народний депутат від фракції "Голос", перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Нардеп зазначив, що збільшення військових видатків на 500 млрд гривень є найбільшими за всю історію України.

За словами першого заступника голови комітету, прийняття змін планується вже цього тижня.
bamper
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4580
З нами з: 22.05.08
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1708 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 12:07

  flysoulfly написав:
  Shaman написав:яскравий приклад, що прогноз долара наприклад на рік - це так, розвага для розуму, але не підстава для дій.
бо такі зміни вносять значні зміни в ситуацію з курсом, особливо якщо потребують емісії
коли бакс вгору? вже в березні?

...де Зебра? :)

щоб сказати, коли вгору, давайте відповімо на питання, чому зараз бакс донизу ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2859
З нами з: 29.09.19
Подякував: 396 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
1
3
  #<1 ... 10389103901039110392
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3223, 3224, 3225
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
32247 35681509
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 бер, 2023 09:25
Дюрі-бачі
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 172, 173, 174
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1730 12739460
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 бер, 2023 09:54
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22890051
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1676)
12.03.2023 12:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.