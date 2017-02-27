Збільшення пропозиції (зокрема учасниками клубу) і падіння попиту (зокрема через урізання виплат військовим)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 бер, 2023 12:55
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Нед 12 бер, 2023 13:21
Що за істерики?
Чого вам не вистачає?
Зустрів знайомого, той в жорстокому запої, спитав як справи, той каже які справи, я жити не хочу, єдиний син 23 роки загинув.
Друг розповів за свого кума, якому фактично відірвало обидві руки і зараз нерви з ноги пересажують, щоб хоч трохи одна рука і пару пальців рухались. А той хто того кума витянув, то загинув.
Ще один мій друг не виходить на зв'язок з 1-го березня з під Бахмута.
А у вас істерика, бо долар на 50 копійок впав, запитайте себе: ви адекватний?
По курсу, еквілібріріум на рівні 38.45, а продаж 38.50.
Додано: Нед 12 бер, 2023 13:25
напевне за все. але є підозра, що є ще якийсь фактори.
бо клуб продовжує працювати - тобто й далі потік готівкової валюти - тобто долар вниз. з іншого боку - в березні обіцяли виплати військовим зробити в повному обсязі - долар вгору - що переважить? виплат більше...
наприклад є ще такий фактор - є такий показник в звіті НБУ "готівкова валюта поза банками". як я його розумію, це скільки готівковою валюти пішло за межі банків. так от, за 2022 рік цей показник склав майже 11 ярдів дол проти 5 ярдів в 2021. а готівкова гривня в країні на одному й тому ж рівні з лютого 2022 - близько 670-680 ярдів грн. було зростання на кінець року на 40 ярдів грн, але за січень-лютий відкатили назад.
можливо в країни дійсно бракує готівкової гривні - при дуже великих залишках на рахунках - але залишки більше у юридичних осіб. схоже на кшталт - люди витягають заначки, витрачають їх, й гривневі кошти збираються у компаній - які не знають, що з ними робити - але це припущення
насправді, потрібен більш детальний аналіз того, що відбувається - якщо перевищення пропозиції, хто здає гроші - пересічні чи крупні гравці, коли це проходить. теж саме про купівлю валюти - хто купляє, коли. взагалі є цей фактор військових закупівель чи це чергова байка. сам фактор є, я не заперечую, але я зовсім не певен, що це не розпорошується в часі й не має часових рамок. тим паче, спочатку гроші йдуть на якісь витрати, а вже потім на долар - якщо залишиться. зараз 100 т грн не такі вже й великі гроші на сім'ю
форумчани, хто має відношення до готівкого обміну, ау? чи це комерційна таємниця?
бачите, тут навіть задати питання займає півсторінки
Додано: Нед 12 бер, 2023 13:56
Shaman З травня 2022 трохи досвіду є туризму, клубу та інших видів валютних карусель в невеликих обсягах (щомісяця вклад в 3 банки, стільки ж туризм).
1. Може для Києва 100к - невеликий дохід, а для Ужгорода це ріст доходів типової родини "середнього класу" втричі.
2. Дружини солдатів - постійні клієнтки, які викупали половину моєї валюти. Востаннє щось купували в перші дні лютого, далі більше місяця вже в режимі ждунів падіння курсу.
3. Учасників клубу / конкурентів серед моїх знайомих суттєво побільшало в жовтні-листопаді, тобто здавати валюту вони почали в січні.
Ефект доміно: трохи більше пропозиції, трохи менше попиту - і от є сиджу з валютою, клієнти - з гривнею і чекаємо кращого курсу.
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