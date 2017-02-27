Додано: Нед 12 бер, 2023 13:25

Дюрі-бачі написав: Shaman написав: чому зараз бакс донизу чому зараз бакс донизу Збільшення пропозиції (зокрема учасниками клубу) і падіння попиту (зокрема через урізання виплат військовим) Збільшення пропозиції (зокрема учасниками клубу) і падіння попиту (зокрема через урізання виплат військовим)

напевне за все. але є підозра, що є ще якийсь фактори.бо клуб продовжує працювати - тобто й далі потік готівкової валюти - тобто долар вниз. з іншого боку - в березні обіцяли виплати військовим зробити в повному обсязі - долар вгору - що переважить? виплат більше...наприклад є ще такий фактор - є такий показник в звіті НБУ "готівкова валюта поза банками". як я його розумію, це скільки готівковою валюти пішло за межі банків. так от, за 2022 рік цей показник склав майжеярдів дол протиярдів в 2021. а готівкова гривня в країні на одному й тому ж рівні з лютого 2022 - близькоярдів грн. було зростання на кінець року наярдів грн, але за січень-лютий відкатили назад.можливо в країни дійсно бракує готівкової гривні - при дуже великих залишках на рахунках - але залишки більше у юридичних осіб. схоже на кшталт - люди витягають заначки, витрачають їх, й гривневі кошти збираються у компаній - які не знають, що з ними робити - але це припущеннянасправді, потрібен більш детальний аналіз того, що відбувається - якщо перевищення пропозиції, хто здає гроші - пересічні чи крупні гравці, коли це проходить. теж саме про купівлю валюти - хто купляє, коли. взагалі є цей фактор військових закупівель чи це чергова байка. сам фактор є, я не заперечую, але я зовсім не певен, що це не розпорошується в часі й не має часових рамок. тим паче, спочатку гроші йдуть на якісь витрати, а вже потім на долар - якщо залишиться. зараз 100 т грн не такі вже й великі гроші на сім'юфорумчани, хто має відношення до готівкого обміну, ау? чи це комерційна таємниця?бачите, тут навіть задати питання займає півсторінки