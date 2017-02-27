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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10390103911039210393

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.6 5 113
Менше 38,00
10%
11
38,00-38,50
10%
11
38,50-39,00
8%
9
39,00-39,50
13%
15
39,50-40,00
13%
15
40,00-40,50
20%
23
40,50-41,00
7%
8
41,00-41,50
6%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
9
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 13:21

  osafly написав:
  Игорь Алексеевич написав:Надо верить бананам. Если они не хотят опускаться ниже 70грн, значит не всё так хорошо с курсом. :P


Индекс Бигмака уже есть,на который всегда любят ссылаться противники девальвации колхозно-местечково-территориальных валют...Предлагаю для Украины специально разработать индекс Банана,будем мерять гривну в бананах,потом может и в попугаях(как в мультфильме).Будет конечно не совсем корректно и точно,но зато при-ко-льно-о-о.. :lol:

Що за істерики?
Чого вам не вистачає?
Зустрів знайомого, той в жорстокому запої, спитав як справи, той каже які справи, я жити не хочу, єдиний син 23 роки загинув.
Друг розповів за свого кума, якому фактично відірвало обидві руки і зараз нерви з ноги пересажують, щоб хоч трохи одна рука і пару пальців рухались. А той хто того кума витянув, то загинув.
Ще один мій друг не виходить на зв'язок з 1-го березня з під Бахмута.
А у вас істерика, бо долар на 50 копійок впав, запитайте себе: ви адекватний?
По курсу, еквілібріріум на рівні 38.45, а продаж 38.50.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 13:25

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:чому зараз бакс донизу
Збільшення пропозиції (зокрема учасниками клубу) і падіння попиту (зокрема через урізання виплат військовим)

напевне за все. але є підозра, що є ще якийсь фактори.

бо клуб продовжує працювати - тобто й далі потік готівкової валюти - тобто долар вниз. з іншого боку - в березні обіцяли виплати військовим зробити в повному обсязі - долар вгору - що переважить? виплат більше...

наприклад є ще такий фактор - є такий показник в звіті НБУ "готівкова валюта поза банками". як я його розумію, це скільки готівковою валюти пішло за межі банків. так от, за 2022 рік цей показник склав майже 11 ярдів дол проти 5 ярдів в 2021. а готівкова гривня в країні на одному й тому ж рівні з лютого 2022 - близько 670-680 ярдів грн. було зростання на кінець року на 40 ярдів грн, але за січень-лютий відкатили назад.

можливо в країни дійсно бракує готівкової гривні - при дуже великих залишках на рахунках - але залишки більше у юридичних осіб. схоже на кшталт - люди витягають заначки, витрачають їх, й гривневі кошти збираються у компаній - які не знають, що з ними робити - але це припущення ;)

насправді, потрібен більш детальний аналіз того, що відбувається - якщо перевищення пропозиції, хто здає гроші - пересічні чи крупні гравці, коли це проходить. теж саме про купівлю валюти - хто купляє, коли. взагалі є цей фактор військових закупівель чи це чергова байка. сам фактор є, я не заперечую, але я зовсім не певен, що це не розпорошується в часі й не має часових рамок. тим паче, спочатку гроші йдуть на якісь витрати, а вже потім на долар - якщо залишиться. зараз 100 т грн не такі вже й великі гроші на сім'ю

форумчани, хто має відношення до готівкого обміну, ау? чи це комерційна таємниця? ;)

бачите, тут навіть задати питання займає півсторінки 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 13:56

Shaman З травня 2022 трохи досвіду є туризму, клубу та інших видів валютних карусель в невеликих обсягах (щомісяця вклад в 3 банки, стільки ж туризм).
1. Може для Києва 100к - невеликий дохід, а для Ужгорода це ріст доходів типової родини "середнього класу" втричі.
2. Дружини солдатів - постійні клієнтки, які викупали половину моєї валюти. Востаннє щось купували в перші дні лютого, далі більше місяця вже в режимі ждунів падіння курсу.
3. Учасників клубу / конкурентів серед моїх знайомих суттєво побільшало в жовтні-листопаді, тобто здавати валюту вони почали в січні.
4. Значна часина клієнтів ІТ-шників перестала бути моїми клієнтами ще у серпні-вересні минулого року, тоді ж і туризм пішов на паузу на кілька місяців.

Ефект доміно: трохи більше пропозиції, трохи менше попиту - і от є сиджу з валютою, клієнти - з гривнею і чекаємо кращого курсу.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 12 бер, 2023 14:30, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 14:28

  somilitark написав:Що за істерики?
Чого вам не вистачає?
Зустрів знайомого, той в жорстокому запої, спитав як справи, той каже які справи, я жити не хочу, єдиний син 23 роки загинув.
Друг розповів за свого кума, якому фактично відірвало обидві руки і зараз нерви з ноги пересажують, щоб хоч трохи одна рука і пару пальців рухались. А той хто того кума витянув, то загинув.
Ще один мій друг не виходить на зв'язок з 1-го березня з під Бахмута.
А у вас істерика, бо долар на 50 копійок впав, запитайте себе: ви адекватний?
По курсу, еквілібріріум на рівні 38.45, а продаж 38.50.


Хіба тут щось неочікуване? З 2014го відусюди чути "не моя війна", "ми вас туди не посилали". Більшість країни так і живе досі. Ну ще марафон подивиться чи "гумористичний наступ" на ТБ, порадіє що влітку в Крим загоряти поїде із сім'єю та й горілки патріотичної наїбне - Незламної чи Байрактар чи якоїсь іншої.
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 17:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:бо клуб продовжує працювати


хто вам сказав що люди здають валюту па 38,40 і несуть на конверт?
здається що ви помиляєтесь, як кажуть нема дурних

може хтось з тих, хто отримує гривну як військові виплати (але таких 1 Успіх на тисячу)
загальна маса думає про родину і як врятувати життя, а не як карусель крутити
кров'ю отриманими грошима
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 18:24

  prodigy написав:
  Shaman написав:бо клуб продовжує працювати


хто вам сказав що люди здають валюту па 38,40 і несуть на конверт?
здається що ви помиляєтесь, як кажуть нема дурних

може хтось з тих, хто отримує гривну як військові виплати (але таких 1 Успіх на тисячу)
загальна маса думає про родину і як врятувати життя, а не як карусель крутити
кров'ю отриманими грошима

я кажу про загальне зростання валютних депозитів - за лютий - плюс 167 млн дол. березень подивимось.

й 38,40 - це курс лише останніх днів - скільки він протримається?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 18:38

Трішки про мамкіного прогнозиста нокауту енергосистеми та скорого припинення підтримки від заходу.

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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 18:53

  prodigy написав:
  Shaman написав:бо клуб продовжує працювати


хто вам сказав що люди здають валюту па 38,40 і несуть на конверт?
здається що ви помиляєтесь, як кажуть нема дурних

А куди ви інвестуєте кошти ?
sergey_sryvkin
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