|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Нед 12 бер, 2023 21:18
J1L4gq23S8ft5wD написав:
Yuri_61 написав:
Даже если бы не было масштабной военной агрессии рф в Украине, курс доллара всё равно был бы сейчас как минимум, 37,5 грн за 1 долар. И это без учёта в разнице темпов инфляции в Украине и США. Это я посчитал.
А посчитайте, пожалуйста, какой будет курс 26 апреля 2023 года.
Заранее благодарю.
это ирония?
тогда смайлик надо было добавить
а если серъёзно, никто на эту дату точного прогноза не даст, но имхо, в конце март 2023, может, в середине марта, вверх полезет курс долара, чуйка подсказывает
Это ещё будет хорошо, если крах крупнейшего банка США Silicon Valley Banк власти штата Калифорнии сумеют купировать эффект домино, как это было с банком Леман Бразерс в 2008 году. Но тут причины, имхо, не такие страшные, имхо это ударит по держателям стейблкоинам. Будем надеяитмя, что страховые компании возместят убытки вкладчикам этого банка.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Нед 12 бер, 2023 21:30, всього редагувалось 3 разів.
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2472
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 303 раз.
- Подякували: 408 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 12 бер, 2023 21:26
flysoulfly написав:
так і кажуть, що просто ждуть курс нижче? чи може в них значно поменшало гривні на купівлю?
І гривні суттєво поменшало і в лютому вислухав неодноразово, що я "барига, який хоче на них заробити, адже не хочу продати по 36.6"
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 680
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 бер, 2023 21:37
Yuri_61 написав: J1L4gq23S8ft5wD написав:
Yuri_61 написав:
Даже если бы не было масштабной военной агрессии рф в Украине, курс доллара всё равно был бы сейчас как минимум, 37,5 грн за 1 долар. И это без учёта в разнице темпов инфляции в Украине и США. Это я посчитал.
А посчитайте, пожалуйста, какой будет курс 26 апреля 2023 года.
Заранее благодарю.
это ирония?
тогда смайлик надо было добавить
а если серъёзно, никто на эту дату точного прогноза не даст, но имхо, в конце март 2023, может, в середине марта, вверх полезет курс долара, чуйка подсказывает
Это ещё будет хорошо, если крах крупнейшего банка США Silicon Valley Banк власти штата Калифорнии сумеют купировать эффект домино, как это было с банком Леман Бразерс в 2008 году. Но тут причины, имхо, не такие страшные, имхо это ударит по держателям стейблкоинам. Будем надеяитмя, что страховые компании возместят убытки вкладчикам этого банка.
Silicon Valley Banк завалив НБУ обмеженнями на крипту і прихлопуванням Айбокса. Ефект доміно.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 12 бер, 2023 21:37, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 31011
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1468 раз.
- Подякували: 2626 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 12 бер, 2023 21:37
Дюрі-бачі написав:
І гривні суттєво поменшало і в лютому вислухав неодноразово, що я "барига, який хоче на них заробити, адже не хочу продати по 36.6"
барига це логічно
отже, думаю, вони самі десь дізналися, що можна купити значно дешевше через конвертдепо.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1697
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 685 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 бер, 2023 21:46
flyman написав:
Silicon Valley Banк завалив НБУ обмеженнями на крипту і прихлопуванням Айбокса. Ефект доміно.
а прикинь, там в СиликонеВоли большая половина бабла реально чайны\русни\хомейни
И от русни бабло через Айбокс проходило, в том числе, не?
(а черный гэйминг-мискодинг то такое, для отмазки причина - оттого и скорость расправы с банком такая!)
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1697
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 685 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|32261
|35682720
|
|
|1730
|12739740
|
П'ят 10 бер, 2023 09:54
Shaman
|
|7975
|22890089
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|