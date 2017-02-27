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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10391103921039310394

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.6 5 113
Менше 38,00
10%
11
38,00-38,50
10%
11
38,50-39,00
8%
9
39,00-39,50
13%
15
39,50-40,00
13%
15
40,00-40,50
20%
23
40,50-41,00
7%
8
41,00-41,50
6%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
9
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 21:46

  flyman написав:Silicon Valley Banк завалив НБУ обмеженнями на крипту і прихлопуванням Айбокса. Ефект доміно.
а прикинь, там в СиликонеВоли большая половина бабла реально чайны\русни\хомейни :mrgreen:
И от русни бабло через Айбокс проходило, в том числе, не?
(а черный гэйминг-мискодинг то такое, для отмазки причина - оттого и скорость расправы с банком такая!)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 22:29

  flysoulfly написав:
  Shaman написав:38,40 - це курс лише останніх днів - скільки він протримається?
тільки до завтра


на південь чи на північ?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 08:11

  Yuri_61 написав:
  flysoulfly написав:
  Shaman написав:38,40 - це курс лише останніх днів - скільки він протримається?
тільки до завтра


на південь чи на північ?


(Добрая ирония) А посчитать нельзя!? (Добрая улыбка)
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 09:01

16 марта заседание НБУ, могут быть какие-то изменения
Иногда перед заседанием НБУ курс немного растет, хз как сейчас будет

Вроде курс стабилизировался на уровне 38,40-38,50 ( как раз разница 1 грн с основными банками )
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 09:29

Что-бы успокоить панику среди вкладчиков, вчера вечером Минфин США, ФРС и FDIC ( агентство страхования вкладов , аналог нашего ФГВФЛ ) выпустили совместное заявление
Суть коротко - всем вкладчикам будут доступны деньги уже с понедельника ( сегодня ) 13 марта. Ранее под гарантии подпадали только вклады до 250 тыс долларов.
По сути это 100% гарантия всех вкладов.
Нормльное и изящное решение что-бы прекратить панику и требующее минимальных затрат, т.к. 90% вкладов и так подпадали под гарантии.
Evgeny
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 09:34

  Evgeny написав:Что-бы успокоить панику среди вкладчиков, вчера вечером Минфин США, ФРС и FDIC ( агентство страхования вкладов , аналог нашего ФГВФЛ ) выпустили совместное заявление
Суть коротко - всем вкладчикам будут доступны деньги уже с понедельника ( сегодня ) 13 марта
:twisted: :shock: это ж все вкладчики ломанутся прям уже сегодня бакс скупать по любому курсу :shock: #скупайтесьглупцы
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 09:40

  Evgeny написав:Что-бы успокоить панику среди вкладчиков, вчера вечером Минфин США, ФРС и FDIC ( агентство страхования вкладов , аналог нашего ФГВФЛ ) выпустили совместное заявление
Суть коротко - всем вкладчикам будут доступны деньги уже с понедельника ( сегодня ) 13 марта. Ранее под гарантии подпадали только вклады до 250 тыс долларов.
По сути это 100% гарантия всех вкладов.
Нормльное и изящное решение что-бы прекратить панику и требующее минимальных затрат, т.к. 90% вкладов и так подпадали под гарантии.


итересно, парням из Etsy и им подобным тоже отдадут?
cohan
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