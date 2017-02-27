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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 бер, 2023 21:46
flyman написав:
Silicon Valley Banк завалив НБУ обмеженнями на крипту і прихлопуванням Айбокса. Ефект доміно.
а прикинь, там в СиликонеВоли большая половина бабла реально чайны\русни\хомейни
И от русни бабло через Айбокс проходило, в том числе, не?
(а черный гэйминг-мискодинг то такое, для отмазки причина - оттого и скорость расправы с банком такая!)
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flysoulfly
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Додано: Нед 12 бер, 2023 22:29
flysoulfly написав: Shaman написав:
38,40 - це курс лише останніх днів - скільки він протримається?
тільки до завтра
на південь чи на північ?
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Yuri_61
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Додано: Пон 13 бер, 2023 08:11
Yuri_61 написав: flysoulfly написав: Shaman написав:
38,40 - це курс лише останніх днів - скільки він протримається?
тільки до завтра
на південь чи на північ?
(Добрая ирония) А посчитать нельзя!? (Добрая улыбка)
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Додано: Пон 13 бер, 2023 09:01
16 марта заседание НБУ, могут быть какие-то изменения
Иногда перед заседанием НБУ курс немного растет, хз как сейчас будет
Вроде курс стабилизировался на уровне 38,40-38,50 ( как раз разница 1 грн с основными банками )
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Додано: Пон 13 бер, 2023 09:29
Что-бы успокоить панику среди вкладчиков, вчера вечером Минфин США, ФРС и FDIC ( агентство страхования вкладов , аналог нашего ФГВФЛ ) выпустили совместное заявление
Суть коротко - всем вкладчикам будут доступны деньги уже с понедельника ( сегодня ) 13 марта. Ранее под гарантии подпадали только вклады до 250 тыс долларов.
По сути это 100% гарантия всех вкладов.
Нормльное и изящное решение что-бы прекратить панику и требующее минимальных затрат, т.к. 90% вкладов и так подпадали под гарантии.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 09:34
Evgeny написав:
Что-бы успокоить панику среди вкладчиков, вчера вечером Минфин США, ФРС и FDIC ( агентство страхования вкладов , аналог нашего ФГВФЛ ) выпустили совместное заявление
Суть коротко - всем вкладчикам будут доступны деньги уже с понедельника ( сегодня ) 13 марта
это ж все вкладчики ломанутся прям уже сегодня бакс скупать по любому курсу
#скупайтесьглупцы
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Додано: Пон 13 бер, 2023 09:40
Evgeny написав:
Что-бы успокоить панику среди вкладчиков, вчера вечером Минфин США, ФРС и FDIC ( агентство страхования вкладов , аналог нашего ФГВФЛ ) выпустили совместное заявление
Суть коротко - всем вкладчикам будут доступны деньги уже с понедельника ( сегодня ) 13 марта. Ранее под гарантии подпадали только вклады до 250 тыс долларов.
По сути это 100% гарантия всех вкладов.
Нормльное и изящное решение что-бы прекратить панику и требующее минимальных затрат, т.к. 90% вкладов и так подпадали под гарантии.
итересно, парням из Etsy и им подобным тоже отдадут?
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cohan
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Додано: Пон 13 бер, 2023 11:15
cohan написав: Evgeny написав:
Что-бы успокоить панику среди вкладчиков, вчера вечером Минфин США, ФРС и FDIC ( агентство страхования вкладов , аналог нашего ФГВФЛ ) выпустили совместное заявление
Суть коротко - всем вкладчикам будут доступны деньги уже с понедельника ( сегодня ) 13 марта. Ранее под гарантии подпадали только вклады до 250 тыс долларов
.
По сути это 100% гарантия всех вкладов.
Нормльное и изящное решение что-бы прекратить панику и требующее минимальных затрат, т.к. 90% вкладов и так подпадали под гарантии.
итересно, парням из Etsy и им подобным тоже отдадут?
- тем нищебродам, у которых до 250 тыс. долл. ?
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Додано: Пон 13 бер, 2023 11:39
Киев готов обилечивать погрельцев Silicon Valley bank и Signature bank по /38,46
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Игорь
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