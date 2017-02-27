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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 бер, 2023 09:34
Evgeny написав:
Что-бы успокоить панику среди вкладчиков, вчера вечером Минфин США, ФРС и FDIC ( агентство страхования вкладов , аналог нашего ФГВФЛ ) выпустили совместное заявление
Суть коротко - всем вкладчикам будут доступны деньги уже с понедельника ( сегодня ) 13 марта
это ж все вкладчики ломанутся прям уже сегодня бакс скупать по любому курсу
#скупайтесьглупцы
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Додано: Пон 13 бер, 2023 09:40
Evgeny написав:
Что-бы успокоить панику среди вкладчиков, вчера вечером Минфин США, ФРС и FDIC ( агентство страхования вкладов , аналог нашего ФГВФЛ ) выпустили совместное заявление
Суть коротко - всем вкладчикам будут доступны деньги уже с понедельника ( сегодня ) 13 марта. Ранее под гарантии подпадали только вклады до 250 тыс долларов.
По сути это 100% гарантия всех вкладов.
Нормльное и изящное решение что-бы прекратить панику и требующее минимальных затрат, т.к. 90% вкладов и так подпадали под гарантии.
итересно, парням из Etsy и им подобным тоже отдадут?
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Додано: Пон 13 бер, 2023 11:15
cohan написав: Evgeny написав:
Что-бы успокоить панику среди вкладчиков, вчера вечером Минфин США, ФРС и FDIC ( агентство страхования вкладов , аналог нашего ФГВФЛ ) выпустили совместное заявление
Суть коротко - всем вкладчикам будут доступны деньги уже с понедельника ( сегодня ) 13 марта. Ранее под гарантии подпадали только вклады до 250 тыс долларов
.
По сути это 100% гарантия всех вкладов.
Нормльное и изящное решение что-бы прекратить панику и требующее минимальных затрат, т.к. 90% вкладов и так подпадали под гарантии.
итересно, парням из Etsy и им подобным тоже отдадут?
- тем нищебродам, у которых до 250 тыс. долл. ?
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Додано: Пон 13 бер, 2023 11:39
Киев готов обилечивать погорельцев Silicon Valley bank и Signature bank по /38,46
Востаннє редагувалось Игорь
в Пон 13 бер, 2023 13:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 12:58
Игорь написав:
Киев готов обилечивать погрельцев Silicon Valley bank и Signature bank
по /38,46
не продешевить бы
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Додано: Пон 13 бер, 2023 13:07
Игорь Алексеевич написав:
Надо верить бананам. Если они не хотят опускаться ниже 70грн, значит не всё так хорошо с курсом.
Вот не хотел время тратить, но Вы со своими бананами уже...
Почитайте почему подорожали бананы в мире
и перестаньте уже их всему форуму в лицо тыкать.
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