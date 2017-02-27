Додано: Пон 13 бер, 2023 13:57

На прошедшей неделе тендерный рефинанс не выдавался и планово не возвращался. В первой половине недели досрочно возвращали по мелочи.

В итоге возврат тендерного рефинанса составил на 0.399 млрд. грн. (неделей ранее 0.195 млрд. грн.).

Суточный рефинанс не выдавался.



В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 10.264 млрд. грн. (неделей ранее 10.449 млрд. грн.)



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 10.663 млрд. грн, (неделей ранее 10.644 млрд. грн)



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 558.618 млрд. грн.

Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 527.076 млрд. грн. (неделей ранее 530.792 млрд. грн.) При практически неизменной ликвидности нужно отметить существенное увеличение доли средств на коррсчетах. Это связано с вступлением в силу нового норматива обязательных резервов, которое произошло с началом нового периода учета этого вида резервов. Общий норматив по всей банковской системе пока не обнародован (на обработку данных банков нужно время), но цифры можно назвать вполне ожидаемыми.



Расходы казначейства превысили доходы на 6.2 млрд. грн. (неделей ранее 23.024 млрд. грн.) Очень скромно!



За неделю было обналичено 1.421 млрд. грн. (неделей ранее инкассировано 5.791 млрд. грн.) И в здесь можно говорить о повторении результата предыдущей недели. Смена длительной тенденции произошла со среды, при этом темпы обналичивания нарастали к концу недели.



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 2.40;

Продал – 280.28.

Результат можно считать повторением предыдущей недели. Наблюдался умеренный рост интервенций к концу недели.

Данных по объемам рынка за всю неделю еще нет, но 3 из 4 дней клиентское предложение превышало спрос. Обороты МБ при этом демонстрируют сокращение, что можно объяснить сбалансированность клиентских операций - банки больше закрывают внутри себя.



Основные показатели на этой неделе оказались очень близки к показателям предыдущей. Это само по себе оптимистично.

Улучшение баланса казначейства я бы назвал явлением временным, но это тоже не может не радовать.