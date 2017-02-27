RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10391103921039310394

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.6 5 114
Менше 38,00
10%
11
38,00-38,50
10%
11
38,50-39,00
9%
10
39,00-39,50
13%
15
39,50-40,00
13%
15
40,00-40,50
20%
23
40,50-41,00
7%
8
41,00-41,50
6%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
9
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 09:34

  Evgeny написав:Что-бы успокоить панику среди вкладчиков, вчера вечером Минфин США, ФРС и FDIC ( агентство страхования вкладов , аналог нашего ФГВФЛ ) выпустили совместное заявление
Суть коротко - всем вкладчикам будут доступны деньги уже с понедельника ( сегодня ) 13 марта
:twisted: :shock: это ж все вкладчики ломанутся прям уже сегодня бакс скупать по любому курсу :shock: #скупайтесьглупцы
flysoulfly
 
Повідомлень: 1706
З нами з: 13.01.09
Подякував: 689 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 09:40

  Evgeny написав:Что-бы успокоить панику среди вкладчиков, вчера вечером Минфин США, ФРС и FDIC ( агентство страхования вкладов , аналог нашего ФГВФЛ ) выпустили совместное заявление
Суть коротко - всем вкладчикам будут доступны деньги уже с понедельника ( сегодня ) 13 марта. Ранее под гарантии подпадали только вклады до 250 тыс долларов.
По сути это 100% гарантия всех вкладов.
Нормльное и изящное решение что-бы прекратить панику и требующее минимальных затрат, т.к. 90% вкладов и так подпадали под гарантии.


итересно, парням из Etsy и им подобным тоже отдадут?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5376
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 11:15

  cohan написав:
  Evgeny написав:Что-бы успокоить панику среди вкладчиков, вчера вечером Минфин США, ФРС и FDIC ( агентство страхования вкладов , аналог нашего ФГВФЛ ) выпустили совместное заявление
Суть коротко - всем вкладчикам будут доступны деньги уже с понедельника ( сегодня ) 13 марта. Ранее под гарантии подпадали только вклады до 250 тыс долларов.
По сути это 100% гарантия всех вкладов.
Нормльное и изящное решение что-бы прекратить панику и требующее минимальных затрат, т.к. 90% вкладов и так подпадали под гарантии.
итересно, парням из Etsy и им подобным тоже отдадут?
- тем нищебродам, у которых до 250 тыс. долл. ? :mrgreen:
flysoulfly
 
Повідомлень: 1706
З нами з: 13.01.09
Подякував: 689 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 11:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Киев готов обилечивать погорельцев Silicon Valley bank и Signature bank по /38,46
Востаннє редагувалось Игорь в Пон 13 бер, 2023 13:07, всього редагувалось 1 раз.
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 886
З нами з: 23.01.16
Подякував: 5360 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 12:58

  Игорь написав:Киев готов обилечивать погрельцев Silicon Valley bank и Signature bank
по /38,46

не продешевить бы
flysoulfly
 
Повідомлень: 1706
З нами з: 13.01.09
Подякував: 689 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 13:07

  Игорь Алексеевич написав:Надо верить бананам. Если они не хотят опускаться ниже 70грн, значит не всё так хорошо с курсом. :P


Вот не хотел время тратить, но Вы со своими бананами уже...
Почитайте почему подорожали бананы в мире и перестаньте уже их всему форуму в лицо тыкать.
striped
 
Повідомлень: 1666
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3352 раз.
Подякували: 682 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 13:27

  flysoulfly написав:
  cohan написав:итересно, парням из Etsy и им подобным тоже отдадут?
- тем нищебродам, у которых до 250 тыс. долл. ? :mrgreen:


теперь да :mrgreen:
технично идут
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5376
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 13:57

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе тендерный рефинанс не выдавался и планово не возвращался. В первой половине недели досрочно возвращали по мелочи.
В итоге возврат тендерного рефинанса составил на 0.399 млрд. грн. (неделей ранее 0.195 млрд. грн.).
Суточный рефинанс не выдавался.

В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 10.264 млрд. грн. (неделей ранее 10.449 млрд. грн.)

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 10.663 млрд. грн, (неделей ранее 10.644 млрд. грн)

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 558.618 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 527.076 млрд. грн. (неделей ранее 530.792 млрд. грн.) При практически неизменной ликвидности нужно отметить существенное увеличение доли средств на коррсчетах. Это связано с вступлением в силу нового норматива обязательных резервов, которое произошло с началом нового периода учета этого вида резервов. Общий норматив по всей банковской системе пока не обнародован (на обработку данных банков нужно время), но цифры можно назвать вполне ожидаемыми.

Расходы казначейства превысили доходы на 6.2 млрд. грн. (неделей ранее 23.024 млрд. грн.) Очень скромно!

За неделю было обналичено 1.421 млрд. грн. (неделей ранее инкассировано 5.791 млрд. грн.) И в здесь можно говорить о повторении результата предыдущей недели. Смена длительной тенденции произошла со среды, при этом темпы обналичивания нарастали к концу недели.

Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 2.40;
Продал – 280.28.
Результат можно считать повторением предыдущей недели. Наблюдался умеренный рост интервенций к концу недели.
Данных по объемам рынка за всю неделю еще нет, но 3 из 4 дней клиентское предложение превышало спрос. Обороты МБ при этом демонстрируют сокращение, что можно объяснить сбалансированность клиентских операций - банки больше закрывают внутри себя.

Основные показатели на этой неделе оказались очень близки к показателям предыдущей. Это само по себе оптимистично.
Улучшение баланса казначейства я бы назвал явлением временным, но это тоже не может не радовать.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6848
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5749 раз.
Подякували: 18485 раз.
 
Профіль
80
41
33
2
  #<1 ... 10391103921039310394
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3225, 3226, 3227
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
32269 35685169
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 бер, 2023 11:08
Кучинелли
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 172, 173, 174
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1730 12740967
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 бер, 2023 09:54
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22890201
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.