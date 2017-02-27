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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 бер, 2023 16:21
А чому на сайті значення по графіку не відповідають реальним значенням(в таблицях) курсу?
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Додано: Пон 13 бер, 2023 17:04
striped написав: Игорь Алексеевич написав:
Надо верить бананам. Если они не хотят опускаться ниже 70грн, значит не всё так хорошо с курсом.
Вот не хотел время тратить, но Вы со своими бананами уже...
Почитайте почему подорожали бананы в мире
и перестаньте уже их всему форуму в лицо тыкать.
Умейте воспринимать шутки...., не будьте рашей №2... Или Вы действительно верите, что курс ориентируется на овощи и фрукты...???
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Додано: Пон 13 бер, 2023 17:12
Игорь написав:
Киев готов обилечивать погорельцев Silicon Valley bank и Signature bank по /38,46
Имхо, криптовалюты - это первая в истории человечества официальная легализация фальшивомонетчиков
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Starikan
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Додано: Пон 13 бер, 2023 17:34
zerocool написав: Starikan написав: Игорь написав:
Киев готов обилечивать погорельцев Silicon Valley bank и Signature bank по /38,46
Имхо, криптовалюты - это первая в истории человечества официальная легализация фальшивомонетчиков
не плутайте криптовалюти зі стейблкоінами
Совершенно верно.Криптовалют более 10000, но для него они все едины
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