RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10392103931039410395

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.6 5 115
Менше 38,00
10%
11
38,00-38,50
10%
12
38,50-39,00
9%
10
39,00-39,50
13%
15
39,50-40,00
13%
15
40,00-40,50
20%
23
40,50-41,00
7%
8
41,00-41,50
6%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
9
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 16:21

А чому на сайті значення по графіку не відповідають реальним значенням(в таблицях) курсу?
Remington
 
Повідомлень: 35
З нами з: 19.09.15
Подякував: 47 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 17:04

  striped написав:
  Игорь Алексеевич написав:Надо верить бананам. Если они не хотят опускаться ниже 70грн, значит не всё так хорошо с курсом. :P


Вот не хотел время тратить, но Вы со своими бананами уже...
Почитайте почему подорожали бананы в мире и перестаньте уже их всему форуму в лицо тыкать.
Умейте воспринимать шутки...., не будьте рашей №2... Или Вы действительно верите, что курс ориентируется на овощи и фрукты...??? :)
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6361
З нами з: 13.09.09
Подякував: 59 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 17:12

  Игорь написав:Киев готов обилечивать погорельцев Silicon Valley bank и Signature bank по /38,46

Имхо, криптовалюты - это первая в истории человечества официальная легализация фальшивомонетчиков :evil:
Starikan
2
 
Повідомлень: 19203
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2452 раз.
Подякували: 3047 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 17:30

  Starikan написав:
  Игорь написав:Киев готов обилечивать погорельцев Silicon Valley bank и Signature bank по /38,46

Имхо, криптовалюты - это первая в истории человечества официальная легализация фальшивомонетчиков :evil:

не плутайте криптовалюти зі стейблкоінами
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 399
З нами з: 22.03.11
Подякував: 88 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 17:34

  zerocool написав:
  Starikan написав:
  Игорь написав:Киев готов обилечивать погорельцев Silicon Valley bank и Signature bank по /38,46

Имхо, криптовалюты - это первая в истории человечества официальная легализация фальшивомонетчиков :evil:

не плутайте криптовалюти зі стейблкоінами

Совершенно верно.Криптовалют более 10000, но для него они все едины :)
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1508
З нами з: 30.11.17
Подякував: 179 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10392103931039410395
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: phantom_systems і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3226, 3227, 3228
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
32277 35686498
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 бер, 2023 17:38
Кучинелли
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 172, 173, 174
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1730 12741837
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 бер, 2023 09:54
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22890215
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.