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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10392103931039410395

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.6 5 115
Менше 38,00
10%
11
38,00-38,50
10%
12
38,50-39,00
9%
10
39,00-39,50
13%
15
39,50-40,00
13%
15
40,00-40,50
20%
23
40,50-41,00
7%
8
41,00-41,50
6%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
9
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 16:21

А чому на сайті значення по графіку не відповідають реальним значенням(в таблицях) курсу?
Remington
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 17:04

  striped написав:
  Игорь Алексеевич написав:Надо верить бананам. Если они не хотят опускаться ниже 70грн, значит не всё так хорошо с курсом. :P


Вот не хотел время тратить, но Вы со своими бананами уже...
Почитайте почему подорожали бананы в мире и перестаньте уже их всему форуму в лицо тыкать.
Умейте воспринимать шутки...., не будьте рашей №2... Или Вы действительно верите, что курс ориентируется на овощи и фрукты...??? :)
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 17:12

  Игорь написав:Киев готов обилечивать погорельцев Silicon Valley bank и Signature bank по /38,46

Имхо, криптовалюты - это первая в истории человечества официальная легализация фальшивомонетчиков :evil:
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 17:30

  Starikan написав:
  Игорь написав:Киев готов обилечивать погорельцев Silicon Valley bank и Signature bank по /38,46

Имхо, криптовалюты - это первая в истории человечества официальная легализация фальшивомонетчиков :evil:

не плутайте криптовалюти зі стейблкоінами
zerocool
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 17:34

  zerocool написав:
  Starikan написав:
  Игорь написав:Киев готов обилечивать погорельцев Silicon Valley bank и Signature bank по /38,46

Имхо, криптовалюты - это первая в истории человечества официальная легализация фальшивомонетчиков :evil:

не плутайте криптовалюти зі стейблкоінами

Совершенно верно.Криптовалют более 10000, но для него они все едины :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 18:15

  Starikan написав:Имхо, криптовалюты - это первая в истории человечества официальная легализация фальшивомонетчиков :evil:

Этому есть обоснование или просто потому, что так хочется думать? В упор не вижу ничего общего между выпуском фальшивого фиата и криптовалютами.

  zerocool написав:не плутайте криптовалюти зі стейблкоінами

Как можно перепутать перпендикулярные понятия? Стейблкоин может быть криптовалютой. Может и не быть.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 18:24

  moveton написав:
  Starikan написав:Имхо, криптовалюты - это первая в истории человечества официальная легализация фальшивомонетчиков :evil:

Этому есть обоснование или просто потому, что так хочется думать? В упор не вижу ничего общего между выпуском фальшивого фиата и криптовалютами.

Фальшивий фіат - називають валютою, хоча насправді він нею не являється.
Криптовалюти - так само.

"Європейський банк реконструкції та розвитку надає визначення терміну: «Валюта – означає законний засіб грошового обігу країни, який є законним платіжним засобом для сплати державних і приватних боргів у цій країні»"
"На території держави її валюта проголошується законодавством законним платіжним засобом, тобто є обов'язковою до прийому для оплати будь-якого платежу. Відмова від такого прийому є порушенням закону."

Можете навести, де можна законно сплачувати державні та приватні борги у криптовалюті, та де вона є обов'язковою до прийому для оплати будь-якого платежу?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 18:30

  Starikan написав:
  Игорь написав:Киев готов обилечивать погорельцев Silicon Valley bank и Signature bank по /38,46

Имхо, криптовалюты - это первая в истории человечества официальная легализация фальшивомонетчиков :evil:

Именно так.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 18:46

  sergey_sryvkin написав:
  moveton написав:Этому есть обоснование или просто потому, что так хочется думать? В упор не вижу ничего общего между выпуском фальшивого фиата и криптовалютами.

Фальшивий фіат - називають валютою, хоча насправді він нею не являється.
Криптовалюти - так само.

Зло фальшивого фиата не в том, как его называют, а в том, что он по виду похож на настоящий фиат, но им не является. На какой такой фиат похожа хоть одна криптовалюта до такой степени, чтобы этой криптовалютой можно было расплатиться так, как будто она является этим самым фиатом?

  sergey_sryvkin написав:"Європейський банк реконструкції та розвитку надає визначення терміну: «Валюта – означає законний засіб грошового обігу країни, який є законним платіжним засобом для сплати державних і приватних боргів у цій країні»"

Спор о терминах. ЕБРР может определять так, но тогда, например, доллар в Украине не валюта. Кроме того "фиатная валюта" получается маслянным маслом. Всё таки более общепринятое определение - это "Второе, исторически связанное и часто отдельно не выделяемое значение термина «валюта» — денежная единица, то есть единица измерения денег, используемая для выражения цен товаров и услуг, для установления номиналов денежных знаков, для определения стоимости (курса) иностранных валют".

Криптовалюты - это некие деньги, факт. Не фальшивые.

  sergey_sryvkin написав:Можете навести, де можна законно сплачувати державні та приватні борги у криптовалюті, та де вона є обов'язковою до прийому для оплати будь-якого платежу?..

Если так уж хочется государственные, то, как минимум, в Сальвадоре, если не обязательно, то, как минимум, разрешено 8) Ну а в частном порядке много где в том числе и обязательно. Например, в неофициальном гемблинге очень распространено рассчитываться только криптой.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 19:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

15 березня відбудеться засідання Комітету з монетарної політики, а 16 березня засідання Правління з питань монетарної політики.
Щось мені чуйка підказує, що приймуть рішення підняти офіційний курс долара до 42, як мінімум.
Бо спалюють всю допомогу від Заходу, продаючи спекулянтам долари задешево.
Те, що долар зараз дуже дешевий, свідчить неймовірний, шалений попит на нього на міжбанку. Як не в себе їдять.
Ось моє підтвердження, що долар зараз неймовірно дешевий:
берем січень
01 січня 2014 року. Оф. курс долара становив 8,29 грн (на продаж), при цьому середня зарплата у січні 2014 року становила 2899,77 грн (з сайту ПФУ).
берем для порівняння листопад 2021 року. (грудень не берем, там премії завжди).
середня зарплата 13378 грн.
Шдяхом нескладних розрахунків отримуємо курс долара на листопад 2021 року:
8,29*(13378/2899,77)=8,29*4,61=38,21 грн за 1 долар
Як, звісно, зрозуміло, це зростання курсу обумовлене різницею в темпах інфляціі в Україні і в США.
Але, якщо врахувати фактор широкомасштабної війни в Україні, навіть в умовах фінансової підтримки від заходу, для збалансування експорту і імпорту а також для недопущення негативних явищ в фінансовій та економічній сферах України, шляхом більш складних розрахунків на підстав макроекономічних показників, я розрахував економічно обгрунтований курс долара в Україні на сьогодняшній день: 53,6 грн за 1 долар
Yuri_61
 
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