|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 бер, 2023 16:21
А чому на сайті значення по графіку не відповідають реальним значенням(в таблицях) курсу?
Додано: Пон 13 бер, 2023 17:04
Умейте воспринимать шутки...., не будьте рашей №2... Или Вы действительно верите, что курс ориентируется на овощи и фрукты...???
Додано: Пон 13 бер, 2023 17:12
Додано: Пон 13 бер, 2023 17:30
Додано: Пон 13 бер, 2023 17:34
Совершенно верно.Криптовалют более 10000, но для него они все едины
Додано: Пон 13 бер, 2023 18:15
Этому есть обоснование или просто потому, что так хочется думать? В упор не вижу ничего общего между выпуском фальшивого фиата и криптовалютами.
Как можно перепутать перпендикулярные понятия? Стейблкоин может быть криптовалютой. Может и не быть.
Додано: Пон 13 бер, 2023 18:24
Фальшивий фіат - називають валютою, хоча насправді він нею не являється.
Криптовалюти - так само.
"Європейський банк реконструкції та розвитку надає визначення терміну: «Валюта – означає законний засіб грошового обігу країни, який є законним платіжним засобом для сплати державних і приватних боргів у цій країні»"
"На території держави її валюта проголошується законодавством законним платіжним засобом, тобто є обов'язковою до прийому для оплати будь-якого платежу. Відмова від такого прийому є порушенням закону."
Можете навести, де можна законно сплачувати державні та приватні борги у криптовалюті, та де вона є обов'язковою до прийому для оплати будь-якого платежу?..
Додано: Пон 13 бер, 2023 18:30
Додано: Пон 13 бер, 2023 18:46
Зло фальшивого фиата не в том, как его называют, а в том, что он по виду похож на настоящий фиат, но им не является. На какой такой фиат похожа хоть одна криптовалюта до такой степени, чтобы этой криптовалютой можно было расплатиться так, как будто она является этим самым фиатом?
Спор о терминах. ЕБРР может определять так, но тогда, например, доллар в Украине не валюта. Кроме того "фиатная валюта" получается маслянным маслом. Всё таки более
Криптовалюты - это некие деньги, факт. Не фальшивые.
Если так уж хочется государственные, то, как минимум, в Сальвадоре, если не обязательно, то, как минимум, разрешено Ну а в частном порядке много где в том числе и обязательно. Например, в неофициальном гемблинге очень распространено рассчитываться только криптой.
Додано: Пон 13 бер, 2023 19:13
Re: Валютний ринок в контексті ДС
15 березня відбудеться засідання Комітету з монетарної політики, а 16 березня засідання Правління з питань монетарної політики.
Щось мені чуйка підказує, що приймуть рішення підняти офіційний курс долара до 42, як мінімум.
Бо спалюють всю допомогу від Заходу, продаючи спекулянтам долари задешево.
Те, що долар зараз дуже дешевий, свідчить неймовірний, шалений попит на нього на міжбанку. Як не в себе їдять.
Ось моє підтвердження, що долар зараз неймовірно дешевий:
берем січень
01 січня 2014 року. Оф. курс долара становив 8,29 грн (на продаж), при цьому середня зарплата у січні 2014 року становила 2899,77 грн (з сайту ПФУ).
берем для порівняння листопад 2021 року. (грудень не берем, там премії завжди).
середня зарплата 13378 грн.
Шдяхом нескладних розрахунків отримуємо курс долара на листопад 2021 року:
8,29*(13378/2899,77)=8,29*4,61=38,21 грн за 1 долар
Як, звісно, зрозуміло, це зростання курсу обумовлене різницею в темпах інфляціі в Україні і в США.
Але, якщо врахувати фактор широкомасштабної війни в Україні, навіть в умовах фінансової підтримки від заходу, для збалансування експорту і імпорту а також для недопущення негативних явищ в фінансовій та економічній сферах України, шляхом більш складних розрахунків на підстав макроекономічних показників, я розрахував економічно обгрунтований курс долара в Україні на сьогодняшній день: 53,6 грн за 1 долар.
При цьому курсі апетит у шанувальників дешевого долара на міжбанку хутко пропаде. І НБУ не потрібно буде так задешево спалювати ЗВР.
Очікуємо 15-16 березня. Хто знає, які питання будуть розглядати?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 13 бер, 2023 19:33, всього редагувалось 3 разів.
Зараз переглядають цей форум: moveton, sergey_sryvkin, Yuri_61 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|