Додано: Пон 13 бер, 2023 19:13

15 березня відбудеться засідання Комітету з монетарної політики, а 16 березня засідання Правління з питань монетарної політики.

Щось мені чуйка підказує, що приймуть рішення підняти офіційний курс долара до 42, як мінімум.

Бо спалюють всю допомогу від Заходу, продаючи спекулянтам долари задешево.

Те, що долар зараз дуже дешевий, свідчить неймовірний, шалений попит на нього на міжбанку. Як не в себе їдять.

Ось моє підтвердження, що долар зараз неймовірно дешевий:

берем січень

01 січня 2014 року. Оф. курс долара становив 8,29 грн (на продаж), при цьому середня зарплата у січні 2014 року становила 2899,77 грн (з сайту ПФУ).

берем для порівняння листопад 2021 року. (грудень не берем, там премії завжди).

середня зарплата 13378 грн.

Шдяхом нескладних розрахунків отримуємо курс долара на листопад 2021 року:

8,29*(13378/2899,77)=8,29*4,61=38,21 грн за 1 долар

Як, звісно, зрозуміло, це зростання курсу обумовлене різницею в темпах інфляціі в Україні і в США.

Але, якщо врахувати фактор широкомасштабної війни в Україні, навіть в умовах фінансової підтримки від заходу, для збалансування експорту і імпорту а також для недопущення негативних явищ в фінансовій та економічній сферах України, шляхом більш складних розрахунків на підстав макроекономічних показників, я розрахував економічно обгрунтований курс долара в Україні на сьогодняшній день: 53,6 грн за 1 долар.

При цьому курсі апетит у шанувальників дешевого долара на міжбанку хутко пропаде. І НБУ не потрібно буде так задешево спалювати ЗВР.



Очікуємо 15-16 березня. Хто знає, які питання будуть розглядати?