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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10394103951039610397>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.6 5 115
Менше 38,00
10%
11
38,00-38,50
10%
12
38,50-39,00
9%
10
39,00-39,50
13%
15
39,50-40,00
13%
15
40,00-40,50
20%
23
40,50-41,00
7%
8
41,00-41,50
6%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
9
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 19:22

  Shaman написав:
  prodigy написав:
  Shaman написав:бо клуб продовжує працювати


хто вам сказав що люди здають валюту па 38,40 і несуть на конверт?
здається що ви помиляєтесь, як кажуть нема дурних

може хтось з тих, хто отримує гривну як військові виплати (але таких 1 Успіх на тисячу)
загальна маса думає про родину і як врятувати життя, а не як карусель крутити
кров'ю отриманими грошима

я кажу про загальне зростання валютних депозитів - за лютий - плюс 167 млн дол. березень подивимось.

й 38,40 - це курс лише останніх днів - скільки він протримається?


38,40 може протриматись 2-3 місяця
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 19:25

  sergey_sryvkin написав:
  prodigy написав:
  Shaman написав:бо клуб продовжує працювати


хто вам сказав що люди здають валюту па 38,40 і несуть на конверт?
здається що ви помиляєтесь, як кажуть нема дурних

А куди ви інвестуєте кошти ?


після того як курс пірнув під 39 тільки збираю
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 19:36

  moveton написав:
  sergey_sryvkin написав:
  moveton написав:Этому есть обоснование или просто потому, что так хочется думать? В упор не вижу ничего общего между выпуском фальшивого фиата и криптовалютами.

Фальшивий фіат - називають валютою, хоча насправді він нею не являється.
Криптовалюти - так само.

Зло фальшивого фиата не в том, как его называют, а в том, что он по виду похож на настоящий фиат, но им не является. На какой такой фиат похожа хоть одна криптовалюта

Этому есть обоснование или просто потому, что так хочется думать? (с)
Сувенірні банкноти теж похожі на фіат, але ним не являються.


  moveton написав:
  sergey_sryvkin написав:"Європейський банк реконструкції та розвитку надає визначення терміну: «Валюта – означає законний засіб грошового обігу країни, який є законним платіжним засобом для сплати державних і приватних боргів у цій країні»"

Криптовалюты - это некие деньги, факт. Не фальшивые.

Гро́ші — це платіжний засіб, особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші є мірилом вартості та засобом обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.

Засіб платежу - це коли ви маєте законне право робити платежі цими грошима, незалежно від бажання чи небажання когось їх отримувати в якості платіжного засобу.

  moveton написав:
  sergey_sryvkin написав:Можете навести, де можна законно сплачувати державні та приватні борги у криптовалюті, та де вона є обов'язковою до прийому для оплати будь-якого платежу?..

Если так уж хочется государственные, то, как минимум, в Сальвадоре, если не обязательно, то, как минимум, разрешено

Добре, bitcoin офіційна валюта метисів Гондурасу Сальвадору.
А решта?

  moveton написав: 8) Ну а в частном порядке много где в том числе и обязательно. Например, в неофициальном гемблинге очень распространено рассчитываться только криптой.

"Крипта" - це що? будь які коїни / токени?..
Це неважливо, що де розповсюджено. Справжні гроші - це ті, що у вас ЗОБОВ'ЯЗАНІ приймати.

UPD: До речі, про неофіційні ґемблінгі :)
"Шановний користувачу, В зв'язку з нещодавніми обмеженнями, фіатні канали, а саме введення та виведення через банківську карту та інші платіні сервіси були призупинені по всій Україні.

Це рішення пов'язано з боротьбою з нелегальним гральним бізнесом та, на жаль, також торкнулося і криптовалютних бірж."
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Пон 13 бер, 2023 19:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 19:43

  prodigy написав:
  sergey_sryvkin написав:
  prodigy написав:хто вам сказав що люди здають валюту па 38,40 і несуть на конверт?
здається що ви помиляєтесь, як кажуть нема дурних

А куди ви інвестуєте кошти ?

після того як курс пірнув під 39 тільки збираю

Ваше право, та ж і вихлопу ніякого.
В березні здавав від 38.35 до 38.95, сьогодні по 38,47.
Наразі маємо 38,50/38,65
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 19:50

  sergey_sryvkin написав:Засіб платежу - це коли ви маєте законне право робити платежі цими грошима, незалежно від бажання чи небажання когось їх отримувати в якості платіжного засобу.
...
Це неважливо, що де розповсюджено. Справжні гроші - це ті, що у вас ЗОБОВ'ЯЗАНІ приймати.

Ну вот с определениями и разобрались :) Настоящие деньги - это что-то типа заряженного автомата. Как там говорил, кажется, Че Гевара: "в стволе винтовки растёт всё". Да и то не все могут согласиться в таком виде оплату принять. Доллару и тем более гривне до настоящих денег далеко. Согласен, крипте тоже. Но доллар тоже узаконеная фальшивая валюта получается.
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 20:18

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 13 бер, 2023 20:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 20:27

штот все спрыгнули якобы с каруселей под грушу, а доллар не дорожает 8)
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sergey_sryvkin написав:
moveton написав:
sergey_sryvkin написав:Можете навести, де можна законно сплачувати державні та приватні борги у криптовалюті, та де вона є обов'язковою до прийому для оплати будь-якого платежу?..

Если так уж хочется государственные, то, как минимум, в Сальвадоре, если не обязательно, то, как минимум, разрешено

Добре, bitcoin офіційна валюта метисів Гондурасу Сальвадору.
А решта?

Central African Republic adopts bitcoin as an official currency
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 20:35

  Кучинелли написав:
  zerocool написав:
  Starikan написав:...
Имхо, криптовалюты - это первая в истории человечества официальная легализация фальшивомонетчиков :evil:

не плутайте криптовалюти зі стейблкоінами

Совершенно верно.Криптовалют более 10000, но для него они все едины :)

точніше чергова реінкарнація МММ - тільки в цифровій обгортці ;)

сама ідея бітка не робить його світовою валютою.

головна ідея - принцип емісії. всі ці майнінги на відеокартах та "вінтах" - це дурня.
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 20:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

вся крипта - це хайп, іграшки для дорослих і не дуже
лохотрон
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