moveton написав:Этому есть обоснование или просто потому, что так хочется думать? В упор не вижу ничего общего между выпуском фальшивого фиата и криптовалютами.
Фальшивий фіат - називають валютою, хоча насправді він нею не являється. Криптовалюти - так само.
Зло фальшивого фиата не в том, как его называют, а в том, что он по виду похож на настоящий фиат, но им не является. На какой такой фиат похожа хоть одна криптовалюта
Этому есть обоснование или просто потому, что так хочется думать? (с) Сувенірні банкноти теж похожі на фіат, але ним не являються.
moveton написав:
sergey_sryvkin написав:"Європейський банк реконструкції та розвитку надає визначення терміну: «Валюта – означає законний засіб грошового обігу країни, який є законним платіжним засобом для сплати державних і приватних боргів у цій країні»"
Криптовалюты - это некие деньги, факт. Не фальшивые.
Гро́ші — це платіжний засіб, особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші є мірилом вартості та засобом обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.
Засіб платежу - це коли ви маєте законне право робити платежі цими грошима, незалежно від бажання чи небажання когось їх отримувати в якості платіжного засобу.
moveton написав:
sergey_sryvkin написав:Можете навести, де можна законно сплачувати державні та приватні борги у криптовалюті, та де вона є обов'язковою до прийому для оплати будь-якого платежу?..
Если так уж хочется государственные, то, как минимум, в Сальвадоре, если не обязательно, то, как минимум, разрешено
Добре, bitcoin офіційна валюта метисів Гондурасу Сальвадору. А решта?
moveton написав: Ну а в частном порядке много где в том числе и обязательно. Например, в неофициальном гемблинге очень распространено рассчитываться только криптой.
"Крипта" - це що? будь які коїни / токени?.. Це неважливо, що де розповсюджено. Справжні гроші - це ті, що у вас ЗОБОВ'ЯЗАНІ приймати.
UPD: До речі, про неофіційні ґемблінгі "Шановний користувачу, В зв'язку з нещодавніми обмеженнями, фіатні канали, а саме введення та виведення через банківську карту та інші платіні сервіси були призупинені по всій Україні.
Це рішення пов'язано з боротьбою з нелегальним гральним бізнесом та, на жаль, також торкнулося і криптовалютних бірж."
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Пон 13 бер, 2023 19:48, всього редагувалось 1 раз.
sergey_sryvkin написав:Засіб платежу - це коли ви маєте законне право робити платежі цими грошима, незалежно від бажання чи небажання когось їх отримувати в якості платіжного засобу. ... Це неважливо, що де розповсюджено. Справжні гроші - це ті, що у вас ЗОБОВ'ЯЗАНІ приймати.
Ну вот с определениями и разобрались Настоящие деньги - это что-то типа заряженного автомата. Как там говорил, кажется, Че Гевара: "в стволе винтовки растёт всё". Да и то не все могут согласиться в таком виде оплату принять. Доллару и тем более гривне до настоящих денег далеко. Согласен, крипте тоже. Но доллар тоже узаконеная фальшивая валюта получается.