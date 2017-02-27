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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 бер, 2023 21:01
sergey_sryvkin написав:Добре, bitcoin офіційна валюта метисів
Гондурасу Сальвадору.
А решта?
Я мав на увазі решту криптовалют
Звісно, є ще багато індіанців, що приймають буси замість грошей.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 21:25
moveton написав: Shaman написав:
головна ідея - принцип емісії. всі ці майнінги на відеокартах та "вінтах" - це дурня.
Не забываем, что мир тоже дурной
. Эфир перешёл на PoS и под вопли "экспертов" что от такого его цена должна пойти ракетой в разы, она таки пошла, но в разы вниз.
якщо мова про те, що люди сторіччями інвестують то в тюльпани, то в МММ - то згоден. головне, щоб обіцяли 100% річних
особисто я про фінансові піраміди прочитав ще в школі в якийсь книжці про "занимательную математику" - це ще в СРСР. але потім була епоха МММ - що там про якість фінансової освіти радянських пересічних?
всі ці PoW, PoS - це технічні нюанси. я ж кажу про економічний принцип - а з цим складнощі. тому прогнози всіх цих експертів залежать від відсотків, які вони отримають.
до речі, а може десь на форумі є обговорення економічної сутності криптовалют? - чи це вища математика? простіше робити технічний аналіз динаміки курсу
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Додано: Пон 13 бер, 2023 21:37
У центрі Львова надвечір обмінки приймали по 38,45.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 21:40
moveton написав:
Не забываем, что мир тоже дурной
Shaman написав:
головна ідея - принцип емісії. всі ці майнінги на відеокартах та "вінтах" - це дурня.
.
Вот именно
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Додано: Пон 13 бер, 2023 21:41
Shaman написав:
головна ідея - принцип емісії. всі ці майнінги на відеокартах та "вінтах" - це дурня.
Shaman написав:
всі ці PoW, PoS - це технічні нюанси. я ж кажу про економічний принцип - а з цим складнощі. тому прогнози всіх цих експертів залежать від відсотків, які вони отримають.
Всё таки стоит определиться о какой дурне речь. В PoS валютах нет майнинга. Этим PoS от PoW и отличается.
Shaman написав:
до речі, а може десь на форумі є обговорення економічної сутності криптовалют? - чи це вища математика? простіше робити технічний аналіз динаміки курсу
Что тут обговаривать? Экономически криптовалюты - это таки валюты, т.е. деньги. Кто-то пользуется по прямому назначению - для расчётов. Кто-то для валютных спекуляций. В экономическом плане ничего нового. Новое в криптовалютах только в технической реализации.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 21:49
Investor_K написав:
У центрі Львова надвечір обмінки приймали по 38,45.
Я придбав у приваті по 38.35 купюри старого зразка.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 21:58
moveton написав: Shaman написав:
головна ідея - принцип емісії. всі ці майнінги на відеокартах та "вінтах" - це дурня.
Shaman написав:
всі ці PoW, PoS - це технічні нюанси. я ж кажу про економічний принцип - а з цим складнощі. тому прогнози всіх цих експертів залежать від відсотків, які вони отримають.
Всё таки стоит определиться о какой дурне речь. В PoS валютах нет майнинга. Этим PoS от PoW и отличается.
Shaman написав:
до речі, а може десь на форумі є обговорення економічної сутності криптовалют? - чи це вища математика? простіше робити технічний аналіз динаміки курсу
Что тут обговаривать? Экономически криптовалюты - это таки валюты
, т.е. деньги. Кто-то пользуется по прямому назначению - для расчётов. Кто-то для валютных спекуляций. В экономическом плане ничего нового. Новое в криптовалютах только в технической реализации.
ні, кріптовалюти - це не класичні гроші, це облігації МММ - хтось ними розраховується, хтось інвестує.
Нічого нового - всі гадають, що встигнуть в останній вагон
може в якості недільного офтопа обговоримо
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Додано: Пон 13 бер, 2023 22:08
Shaman написав:
ні, кріптовалюти - це не класичні гроші, це облігації МММ - хтось ними розраховується, хтось інвестує.
Нічого нового - всі гадають, що встигнуть в останній вагон
Та бога ради. О определениях не спорят. И доллар США - это облигации МММ: кто-то им рассчитывается, кто-то спекулирует. Классические деньги - это что-то другое? Ну пусть будет другое. Понятия не имею, правда, что. Меня учили, что это оно и есть.
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