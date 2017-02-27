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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10395103961039710398>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.6 5 115
Менше 38,00
10%
11
38,00-38,50
10%
12
38,50-39,00
9%
10
39,00-39,50
13%
15
39,50-40,00
13%
15
40,00-40,50
20%
23
40,50-41,00
7%
8
41,00-41,50
6%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
9
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 21:01

sergey_sryvkin написав:Добре, bitcoin офіційна валюта метисів Гондурасу Сальвадору.
А решта?

Я мав на увазі решту криптовалют :)

Звісно, є ще багато індіанців, що приймають буси замість грошей.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 21:25

  moveton написав:
  Shaman написав:головна ідея - принцип емісії. всі ці майнінги на відеокартах та "вінтах" - це дурня.

Не забываем, что мир тоже дурной. Эфир перешёл на PoS и под вопли "экспертов" что от такого его цена должна пойти ракетой в разы, она таки пошла, но в разы вниз.

якщо мова про те, що люди сторіччями інвестують то в тюльпани, то в МММ - то згоден. головне, щоб обіцяли 100% річних 8) особисто я про фінансові піраміди прочитав ще в школі в якийсь книжці про "занимательную математику" - це ще в СРСР. але потім була епоха МММ - що там про якість фінансової освіти радянських пересічних? :D

всі ці PoW, PoS - це технічні нюанси. я ж кажу про економічний принцип - а з цим складнощі. тому прогнози всіх цих експертів залежать від відсотків, які вони отримають.

до речі, а може десь на форумі є обговорення економічної сутності криптовалют? - чи це вища математика? простіше робити технічний аналіз динаміки курсу :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 21:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

У центрі Львова надвечір обмінки приймали по 38,45.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 21:40

  moveton написав:
  Shaman написав:головна ідея - принцип емісії. всі ці майнінги на відеокартах та "вінтах" - це дурня.
Не забываем, что мир тоже дурной.

Вот именно 8)
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 21:41

  Shaman написав:головна ідея - принцип емісії. всі ці майнінги на відеокартах та "вінтах" - це дурня.


  Shaman написав:всі ці PoW, PoS - це технічні нюанси. я ж кажу про економічний принцип - а з цим складнощі. тому прогнози всіх цих експертів залежать від відсотків, які вони отримають.

Всё таки стоит определиться о какой дурне речь. В PoS валютах нет майнинга. Этим PoS от PoW и отличается.

  Shaman написав:до речі, а може десь на форумі є обговорення економічної сутності криптовалют? - чи це вища математика? простіше робити технічний аналіз динаміки курсу :D

Что тут обговаривать? Экономически криптовалюты - это таки валюты, т.е. деньги. Кто-то пользуется по прямому назначению - для расчётов. Кто-то для валютных спекуляций. В экономическом плане ничего нового. Новое в криптовалютах только в технической реализации.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 21:49

  Investor_K написав:У центрі Львова надвечір обмінки приймали по 38,45.

Я придбав у приваті по 38.35 купюри старого зразка.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 21:58

  moveton написав:
  Shaman написав:головна ідея - принцип емісії. всі ці майнінги на відеокартах та "вінтах" - це дурня.


  Shaman написав:всі ці PoW, PoS - це технічні нюанси. я ж кажу про економічний принцип - а з цим складнощі. тому прогнози всіх цих експертів залежать від відсотків, які вони отримають.

Всё таки стоит определиться о какой дурне речь. В PoS валютах нет майнинга. Этим PoS от PoW и отличается.

  Shaman написав:до речі, а може десь на форумі є обговорення економічної сутності криптовалют? - чи це вища математика? простіше робити технічний аналіз динаміки курсу :D

Что тут обговаривать? Экономически криптовалюты - это таки валюты, т.е. деньги. Кто-то пользуется по прямому назначению - для расчётов. Кто-то для валютных спекуляций. В экономическом плане ничего нового. Новое в криптовалютах только в технической реализации.

ні, кріптовалюти - це не класичні гроші, це облігації МММ - хтось ними розраховується, хтось інвестує.

Нічого нового - всі гадають, що встигнуть в останній вагон :lol:

може в якості недільного офтопа обговоримо ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 22:08

  Shaman написав:ні, кріптовалюти - це не класичні гроші, це облігації МММ - хтось ними розраховується, хтось інвестує.

Нічого нового - всі гадають, що встигнуть в останній вагон :lol:

Та бога ради. О определениях не спорят. И доллар США - это облигации МММ: кто-то им рассчитывается, кто-то спекулирует. Классические деньги - это что-то другое? Ну пусть будет другое. Понятия не имею, правда, что. Меня учили, что это оно и есть.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 22:29

  striped написав:
  Игорь Алексеевич написав:Надо верить бананам. Если они не хотят опускаться ниже 70грн, значит не всё так хорошо с курсом. :P


Вот не хотел время тратить, но Вы со своими бананами уже...
Почитайте почему подорожали бананы в мире и перестаньте уже их всему форуму в лицо тыкать.


Картопля по 27 грн за кг: ЗМІ дізнались першу версію цін від іншого постачальника для ЗСУ
Зокрема, ціни на овочі в договорі з ТОВ "Гарна страва" навіть вищі, ніж з компанією "Актив компані", яка продавала яйця по 17 грн за штуку.
Картопля у першій, річній версії договору та у накладних мала постачатись по 27 грн/кг (з ПДВ), капуста – по 33 грн/кг, буряк – по 30 грн/кг. Водночас компанія купляла картоплю в січні по 7,2-10,5 грн (з ПДВ), капусту – до 12,5 грн/кг, буряк – до 11 грн/кг.
Таким чином, різниця між закупівельною ціною і ціною поставки у січні становила по картоплі 16,5-19,8 грн, капусті – від 20,5 грн, буряку – щонайменше 19 грн на кг.


Тренд, потім відфільтрують у продажу до паритету.
Жодні форс-мажори та моральні принципи не стали на заваді збагаченню.
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 22:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Хто знає, чи можуть на засіданні монітарної палати НБУ 15 - 16 березня прийняти рішення про підвищення фіксованого курсу долара?
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