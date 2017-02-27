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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10395103961039710398

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.6 5 115
Менше 38,00
10%
11
38,00-38,50
10%
12
38,50-39,00
9%
10
39,00-39,50
13%
15
39,50-40,00
13%
15
40,00-40,50
20%
23
40,50-41,00
7%
8
41,00-41,50
6%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
9
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 22:52

moveton написав:
Зло фальшивого фиата не в том, как его называют, а в том, что он по виду похож на настоящий фиат, но им не является
.
фальшивый фиат ?
- это жигули какой модели?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 13 бер, 2023 22:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 22:53

  Yuri_61 написав:Хто знає, чи можуть на засіданні монітарної палати НБУ 15 - 16 березня прийняти рішення про підвищення фіксованого курсу долара?
так,
можуть
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 23:08

  Yuri_61 написав:Хто знає, чи можуть на засіданні монітарної палати НБУ 15 - 16 березня прийняти рішення про підвищення фіксованого курсу долара?

ні.
не можуть
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 23:11

  flysoulfly написав:
  Yuri_61 написав:Хто знає, чи можуть на засіданні монітарної палати НБУ 15 - 16 березня прийняти рішення про підвищення фіксованого курсу долара?
так,
можуть

інсайдери вже би гнали готівковий курс вгору
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 23:22

  flyman написав:
  flysoulfly написав:
  Yuri_61 написав:Хто знає, чи можуть на засіданні монітарної палати НБУ 15 - 16 березня прийняти рішення про підвищення фіксованого курсу долара?
так,
можуть
інсайдери вже би гнали готівковий курс вгору
ви текст запитання вмієте читати уважно ?
була доречна відповідь:
"чи можуть...?" - "можуть"
а не категорична:
"підвищать?" - "підвищать"

нашо інсайдерам іще щось гнать, якщо це тільки вони й скупали тишком-нишком готівкову валюту останні 3-4-5 тіжнів. Бо майже нікому іншому готівковавалюта вже 2 місяці не вперлася :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 23:48

Панове, краще слідкуйте ось за цим:
Why Bank Stocks Ranging From Ally Financial to U.S. Bank Are Crashing (Again) Today
By James Brumley – Mar 13, 2023 at 1:49PM
KEY POINTS
Last week's sell-off is now spreading more broadly, to other banks and even non-banking lenders.
Investors are worried SVB Financial's failure is a sign that other banks are in similar trouble.
Long-term-minded investors, however, should consider buying beaten-down bank stocks due to the likelihood they're not going to suffer the same fate.

https://www.fool.com/investing/2023/03/ ... ial-to-us/
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