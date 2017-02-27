Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 бер, 2023 22:52
moveton написав: Зло фальшивого фиата не в том, как его называют, а в том, что он по виду похож на настоящий фиат, но им не является .
фальшивый фиат ?
- это жигули какой модели?
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flysoulfly
в Пон 13 бер, 2023 22:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 22:53
Yuri_61 написав:
Хто знає, чи можуть на засіданні монітарної палати НБУ 15 - 16 березня прийняти рішення про підвищення фіксованого курсу долара?
так,
можуть
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Додано: Пон 13 бер, 2023 23:08
Yuri_61 написав:
Хто знає, чи можуть на засіданні монітарної палати НБУ 15 - 16 березня прийняти рішення про підвищення фіксованого курсу долара?
ні.
не можуть
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Додано: Пон 13 бер, 2023 23:11
flysoulfly написав: Yuri_61 написав:
Хто знає, чи можуть на засіданні монітарної палати НБУ 15 - 16 березня прийняти рішення про підвищення фіксованого курсу долара?
так,
можуть
інсайдери вже би гнали готівковий курс вгору
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Додано: Пон 13 бер, 2023 23:22
flyman написав: flysoulfly написав: Yuri_61 написав:
Хто знає, чи можуть на засіданні монітарної палати НБУ 15 - 16 березня прийняти рішення про підвищення фіксованого курсу долара?
так,
можуть
інсайдери вже би гнали готівковий курс вгору
ви текст запитання вмієте читати
уважно
?
була доречна відповідь:
"чи можуть...?" - "можуть"
а не категорична:
"підвищать?" - "підвищать"
нашо інсайдерам іще щось гнать, якщо
це тільки вони й скупали тишком-нишком готівкову валюту останні 3-4-5 тіжнів
. Бо майже нікому іншому
готівкова
валюта вже 2 місяці не вперлася
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Додано: Пон 13 бер, 2023 23:48
Панове, краще слідкуйте ось за цим:
Why Bank Stocks Ranging From Ally Financial to U.S. Bank Are Crashing (Again) Today By James Brumley – Mar 13, 2023 at 1:49PM KEY POINTS Last week's sell-off is now spreading more broadly, to other banks and even non-banking lenders. Investors are worried SVB Financial's failure is a sign that other banks are in similar trouble. Long-term-minded investors, however, should consider buying beaten-down bank stocks due to the likelihood they're not going to suffer the same fate. https://www.fool.com/investing/2023/03/ ... ial-to-us/
Starikan
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