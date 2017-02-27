Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 бер, 2023 22:51
Хто знає, чи можуть на засіданні монітарної палати НБУ 15 - 16 березня прийняти рішення про підвищення фіксованого курсу долара?
Yuri_61
Повідомлень: 2473
З нами з: 30.09.15
Подякував: 303 раз.
Подякували: 409 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 13 бер, 2023 22:53
Yuri_61 написав:
Хто знає, чи можуть на засіданні монітарної палати НБУ 15 - 16 березня прийняти рішення про підвищення фіксованого курсу долара?
так,
можуть
flysoulfly
Повідомлень: 1719
З нами з: 13.01.09
Подякував: 698 раз.
Подякували: 73 раз.
Профіль
Додано: Пон 13 бер, 2023 23:08
Yuri_61 написав:
Хто знає, чи можуть на засіданні монітарної палати НБУ 15 - 16 березня прийняти рішення про підвищення фіксованого курсу долара?
ні.
не можуть
lamal
Повідомлень: 284
З нами з: 11.03.21
Подякував: 80 раз.
Подякували: 38 раз.
Профіль
Додано: Пон 13 бер, 2023 23:11
flysoulfly написав: Yuri_61 написав:
Хто знає, чи можуть на засіданні монітарної палати НБУ 15 - 16 березня прийняти рішення про підвищення фіксованого курсу долара?
так,
можуть
інсайдери вже би гнали готівковий курс вгору
flyman
Повідомлень: 31024
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1469 раз.
Подякували: 2627 раз.
Профіль
2
Додано: Пон 13 бер, 2023 23:22
flyman написав: flysoulfly написав: Yuri_61 написав:
Хто знає, чи можуть на засіданні монітарної палати НБУ 15 - 16 березня прийняти рішення про підвищення фіксованого курсу долара?
так,
можуть
інсайдери вже би гнали готівковий курс вгору
ви текст запитання вмієте читати
уважно
?
була доречна відповідь:
"чи можуть...?" - "можуть"
а не категорична:
"підвищать?" - "підвищать"
нашо інсайдерам іще щось гнать, якщо
це тільки вони й скупали тишком-нишком готівкову валюту останні 3-4-5 тіжнів
. Бо майже нікому іншому
готівкова
валюта вже 2 місяці не вперлася
flysoulfly
Повідомлень: 1719
З нами з: 13.01.09
Подякував: 698 раз.
Подякували: 73 раз.
Профіль
Додано: Пон 13 бер, 2023 23:48
Панове, краще слідкуйте ось за цим:
Why Bank Stocks Ranging From Ally Financial to U.S. Bank Are Crashing (Again) Today By James Brumley – Mar 13, 2023 at 1:49PM KEY POINTS Last week's sell-off is now spreading more broadly, to other banks and even non-banking lenders. Investors are worried SVB Financial's failure is a sign that other banks are in similar trouble. Long-term-minded investors, however, should consider buying beaten-down bank stocks due to the likelihood they're not going to suffer the same fate. https://www.fool.com/investing/2023/03/ ... ial-to-us/
Starikan
2
Повідомлень: 19205
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2454 раз.
Подякували: 3049 раз.
Профіль
Додано: Вів 14 бер, 2023 09:30
Кабінет Міністрів у понеділок, 13 березня, підтримав законопроєкт про збільшення видатків держбюджету на 537 мільярдів гривень. Шмигаль додав, що додаткові фінансові можливості для підтримки армії було залучено завдяки підтримці міжнародних партнерів. Це ще +14,5 млрд. валюти на ринок України. Якщо НБУ буде і далі заливатиме нею Україну в таких масштабах, то курс і до офіційного опуститься.
Economist
Повідомлень: 34
З нами з: 04.11.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 6 раз.
Профіль
Додано: Вів 14 бер, 2023 09:45
Economist написав:
Це ще +14,5 млрд. валюти на ринок України. Якщо НБУ буде і далі заливатиме нею Україну в таких масштабах, то курс і до офіційного опуститься.
Оптимістично, а якщо, не приведи Господи, щось піде не так і прийдеться ці мільярди надрукувати, то куди піде курс? Га?
І ще - Ви економіст, судячи з ніку, поясніть будь ласка мені неекономісту свою фразу про НБУ який буде заливати валютою Україну, де саме НБУ її буде брати в таких кількостях, наскільки мені відомо, НБУ не може друкувати валюту, а веселий анекдот про "тумбочку", на жаль, є лише анекдотом і не більше того
Василь-Рівне
Повідомлень: 5746
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6520 раз.
Подякували: 2955 раз.
Профіль
2
1
Додано: Вів 14 бер, 2023 13:43
Хто знає як додати у вигляді картинки, зробіть це. У мене не виходить.
Монетарні агреати. Взяв ось тут
При такому стані справ на готівковому ринку не має підстав для істотного росту. До моменту поки безготівкова гривня не буде кудись вкладена.
Realist
Повідомлень: 1508
З нами з: 23.01.09
Подякував: 2374 раз.
Подякували: 1790 раз.
Профіль
1
1
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
32309
35695086
Вів 14 бер, 2023 13:52 Цифра
1744
12748581
Вів 14 бер, 2023 13:47 Hotab
7975
22890377
Вів 27 вер, 2022 13:06 Vic