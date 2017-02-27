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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10392103931039410395>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.5 5 118
Менше 38,00
9%
11
38,00-38,50
12%
14
38,50-39,00
9%
11
39,00-39,50
13%
15
39,50-40,00
13%
15
40,00-40,50
19%
23
40,50-41,00
7%
8
41,00-41,50
6%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
9
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 22:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Хто знає, чи можуть на засіданні монітарної палати НБУ 15 - 16 березня прийняти рішення про підвищення фіксованого курсу долара?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 22:53

  Yuri_61 написав:Хто знає, чи можуть на засіданні монітарної палати НБУ 15 - 16 березня прийняти рішення про підвищення фіксованого курсу долара?
так,
можуть
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 23:08

  Yuri_61 написав:Хто знає, чи можуть на засіданні монітарної палати НБУ 15 - 16 березня прийняти рішення про підвищення фіксованого курсу долара?

ні.
не можуть
lamal
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 23:11

  flysoulfly написав:
  Yuri_61 написав:Хто знає, чи можуть на засіданні монітарної палати НБУ 15 - 16 березня прийняти рішення про підвищення фіксованого курсу долара?
так,
можуть

інсайдери вже би гнали готівковий курс вгору
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 23:22

  flyman написав:
  flysoulfly написав:
  Yuri_61 написав:Хто знає, чи можуть на засіданні монітарної палати НБУ 15 - 16 березня прийняти рішення про підвищення фіксованого курсу долара?
так,
можуть
інсайдери вже би гнали готівковий курс вгору
ви текст запитання вмієте читати уважно ?
була доречна відповідь:
"чи можуть...?" - "можуть"
а не категорична:
"підвищать?" - "підвищать"

нашо інсайдерам іще щось гнать, якщо це тільки вони й скупали тишком-нишком готівкову валюту останні 3-4-5 тіжнів. Бо майже нікому іншому готівковавалюта вже 2 місяці не вперлася :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 23:48

Панове, краще слідкуйте ось за цим:
Why Bank Stocks Ranging From Ally Financial to U.S. Bank Are Crashing (Again) Today
By James Brumley – Mar 13, 2023 at 1:49PM
KEY POINTS
Last week's sell-off is now spreading more broadly, to other banks and even non-banking lenders.
Investors are worried SVB Financial's failure is a sign that other banks are in similar trouble.
Long-term-minded investors, however, should consider buying beaten-down bank stocks due to the likelihood they're not going to suffer the same fate.

https://www.fool.com/investing/2023/03/ ... ial-to-us/
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 09:30

Кабінет Міністрів у понеділок, 13 березня, підтримав законопроєкт про збільшення видатків держбюджету на 537 мільярдів гривень.

Шмигаль додав, що додаткові фінансові можливості для підтримки армії було залучено завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Це ще +14,5 млрд. валюти на ринок України. Якщо НБУ буде і далі заливатиме нею Україну в таких масштабах, то курс і до офіційного опуститься.
Economist
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 09:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Economist написав:Це ще +14,5 млрд. валюти на ринок України. Якщо НБУ буде і далі заливатиме нею Україну в таких масштабах, то курс і до офіційного опуститься.

Оптимістично, а якщо, не приведи Господи, щось піде не так і прийдеться ці мільярди надрукувати, то куди піде курс? Га? :wink: І ще - Ви економіст, судячи з ніку, поясніть будь ласка мені неекономісту свою фразу про НБУ який буде заливати валютою Україну, де саме НБУ її буде брати в таких кількостях, наскільки мені відомо, НБУ не може друкувати валюту, а веселий анекдот про "тумбочку", на жаль, є лише анекдотом і не більше того :oops:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 13:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Хто знає як додати у вигляді картинки, зробіть це. У мене не виходить.
Монетарні агреати.
Взяв ось тут

При такому стані справ на готівковому ринку не має підстав для істотного росту. До моменту поки безготівкова гривня не буде кудись вкладена.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 14:31

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Сибарит
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