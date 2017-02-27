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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10392103931039410395

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.5 5 118
Менше 38,00
9%
11
38,00-38,50
12%
14
38,50-39,00
9%
11
39,00-39,50
13%
15
39,50-40,00
13%
15
40,00-40,50
19%
23
40,50-41,00
7%
8
41,00-41,50
6%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
9
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 16:05

  flysoulfly написав:
  flyman написав:
  flysoulfly написав:так,
можуть
інсайдери вже би гнали готівковий курс вгору
ви текст запитання вмієте читати уважно ?
була доречна відповідь:
"чи можуть...?" - "можуть"
а не категорична:
"підвищать?" - "підвищать"

нашо інсайдерам іще щось гнать, якщо це тільки вони й скупали тишком-нишком готівкову валюту останні 3-4-5 тіжнів. Бо майже нікому іншому готівковавалюта вже 2 місяці не вперлася :mrgreen:

то є інший рівень "інсайдерів", я про тих що ближче до плебса
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 16:21

Курс в Києві з великими потугами пробив позначку 38,5. Є обмінки з 38,51 на прийом.
Востаннє редагувалось Economist в Вів 14 бер, 2023 16:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 16:25

  Economist написав:Курс в Києві з великими потугами пробив позначку 37,5. Є обмінки з 37,51 на прийом.

Точно 37? Не 38?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 16:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Alien написав:Точно 37? Не 38?


Дякую) Так, 38,5)
Economist
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 16:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Economist написав:Курс в Києві з великими потугами пробив позначку 37,5. Є обмінки з 37,51 на прийом.

Дорожче буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 17:06

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............14.03.2023.........15.03.2023
дата розрахунку.............13.03.2023..........14.03.2023
Євро................................39,1046...............39,2728...+0.43%
Долар США.....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0739 (вчера 1.0693)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.67 (вчера 103.90).
Все еще смотрим вниз, но рынок начинает успокаиваться.

Опубликован общий по всей банковской системе норматив обязательных резервов. Он составил 280.484 млрд. грн. С учетом "резервных" облигаций, остатки на коррсчетах пляшут около 200 млрд.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 03/14/23, до державного бюджету
залучено 2 725 396 577,24 грн.
Из них:
- до 14.02.2024 - 336 дн. - 18,50% - 6 527 346,70 грн;
- до 26.06.2024 - 469 дн. - 19,00% - 64 405 052,92 грн;
- до 06.08.2025 - 875 дн. - 19,70% - 2 654 464 177,62 грн.

Нынешнее размещение не получилось. Были предложены облигации одного из "резервных" выпусков на сумму 10 млрд, но заявок набралось только на четверть предложенной суммы. Все они были удовлетворены, доходность соответствует номинальной.
Два обычных, более коротких, выпуска спросом традиционно не пользовались.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 17:22

  Yuri_61 написав:15 березня відбудеться засідання Комітету з монетарної політики, а 16 березня засідання Правління з питань монетарної політики.
Щось мені чуйка підказує, що приймуть рішення підняти офіційний курс долара до 42, як мінімум.

Бурная у Вас фантазия, Юрий.
Ничего 16го поднимать не будут. Ни официальный курс, ни учетную ставку. Интересно, не увеличат ли нормы резервирования или снизят процент покрытия резервов бенчмарками? Вот тут может быть сюрприз.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 17:25

  Economist написав:Кабінет Міністрів у понеділок, 13 березня, підтримав законопроєкт про збільшення видатків держбюджету на 537 мільярдів гривень.

Шмигаль додав, що додаткові фінансові можливості для підтримки армії було залучено завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Це ще +14,5 млрд. валюти на ринок України. Якщо НБУ буде і далі заливатиме нею Україну в таких масштабах, то курс і до офіційного опуститься.

Ох и сказочники... да еще с таким ником. НБУ может заливать только гривной, валюту он не эмитирует.
А тут прямым текстом говорят, что денежная масса увеличится на полтриллиона. Столько собрать не выйдет, только печатать.
Вот и думайте, куда пойдет доллар.
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 17:47

  Искатель написав: денежная масса увеличится на полтриллиона. Столько собрать не выйдет, только печатать.
Вот и думайте, куда пойдет доллар.
куда куда...

но когда :?:
flysoulfly
 
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