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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 бер, 2023 19:26
Искатель написав: Yuri_61 написав:
15 березня відбудеться засідання Комітету з монетарної політики, а 16 березня засідання Правління з питань монетарної політики.
Щось мені чуйка підказує, що приймуть рішення підняти офіційний курс долара до 42, як мінімум.
Бурная у Вас фантазия, Юрий.
Ничего 16го поднимать не будут. Ни официальный курс, ни учетную ставку. Интересно, не увеличат ли нормы резервирования или снизят процент покрытия резервов бенчмарками? Вот тут может быть сюрприз.
Спасибо, немного успокоился, а то я ринулся конвертировать запасы гривны.
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Додано: Вів 14 бер, 2023 19:36
flyman написав: flysoulfly написав: Искатель написав:
денежная масса увеличится на полтриллиона. Столько собрать не выйдет, только печатать.
Вот и думайте, куда пойдет доллар.
куда куда...
но когда
це не долар "піде", а гривня "полетить", і дійсно, не "куда", а "коли",
а "ходити" може, як тут пишуть, "малохольне" євро, відносно долара
Імхо, НБУ не зможе / не захоче / партнери дуже наполегливо попросять (варіантів багато), та результат буде один: фіксований курс долара ще на 25% підніметься, ал й на 50% підніме, щоб збити апетит учасників міжбанковського валютного ринку.
До речі, пересічний може купити долари на міжбанку, наприклад через укладання угоди з брокером?
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