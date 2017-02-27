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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10393103941039510396

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.5 5 118
Менше 38,00
9%
11
38,00-38,50
12%
14
38,50-39,00
9%
11
39,00-39,50
13%
15
39,50-40,00
13%
15
40,00-40,50
19%
23
40,50-41,00
7%
8
41,00-41,50
6%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
9
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 19:26

  Искатель написав:
  Yuri_61 написав:15 березня відбудеться засідання Комітету з монетарної політики, а 16 березня засідання Правління з питань монетарної політики.
Щось мені чуйка підказує, що приймуть рішення підняти офіційний курс долара до 42, як мінімум.

Бурная у Вас фантазия, Юрий.
Ничего 16го поднимать не будут. Ни официальный курс, ни учетную ставку. Интересно, не увеличат ли нормы резервирования или снизят процент покрытия резервов бенчмарками? Вот тут может быть сюрприз.


Спасибо, немного успокоился, а то я ринулся конвертировать запасы гривны.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 19:36

  flyman написав:
  flysoulfly написав:
  Искатель написав: денежная масса увеличится на полтриллиона. Столько собрать не выйдет, только печатать.
Вот и думайте, куда пойдет доллар.
куда куда...

но когда :?:

це не долар "піде", а гривня "полетить", і дійсно, не "куда", а "коли",
а "ходити" може, як тут пишуть, "малохольне" євро, відносно долара


Імхо, НБУ не зможе / не захоче / партнери дуже наполегливо попросять (варіантів багато), та результат буде один: фіксований курс долара ще на 25% підніметься, або й на 50% підніме, щоб збити апетит учасників міжбанковського валютного ринку.
Бо нічого "спалювати" фіндопомогу від западних партнерів.
Своє бачення реального курсу сьогодні, якби не було фіксованого курсу долара я викладував раніше.
До речі, пересічний може купити долари на міжбанку, наприклад через укладання угоди з брокером?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 19:48

  Yuri_61 написав:Імхо, НБУ не зможе / не захоче / партнери дуже наполегливо попросять (варіантів багато), та результат буде один: фіксований курс долара ще на 25% підніметься, або й на 50% підніме, щоб збити апетит учасників міжбанковського валютного ринку.
Бо нічого "спалювати" фіндопомогу від западних партнерів.
Своє бачення реального курсу сьогодні, якби не було фіксованого курсу долара я викладував раніше.
До речі, пересічний може купити долари на міжбанку, наприклад через укладання угоди з брокером?


В квітні нерезидентам нарешті дозволять розпочати репатріацію коштів. Це створить додаткове навантаження на Нацбанк і збільшить об'єми інтервенцій. Проте, гадаю, з Нацбанком вже домовились, і саме тому він не буде зараз підвищувати офіційний курс.
А от після того, як вони викуплять потрібну суму по 36,9343... можна буде і підняти.
Якось так.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 19:59

  Yuri_61 написав:
Імхо, НБУ не зможе / не захоче / партнери дуже наполегливо попросять (варіантів багато), та результат буде один: фіксований курс долара ще на 25% підніметься, або й на 50% підніме, щоб збити апетит учасників міжбанковського валютного ринку.
Бо нічого "спалювати" фіндопомогу від западних партнерів.
Своє бачення реального курсу сьогодні, якби не було фіксованого курсу долара я викладував раніше.
До речі, пересічний може купити долари на міжбанку, наприклад через укладання угоди з брокером?

поки в США загягування болтів (ФРС піднімає ставку),
то не думаю, що тут дадуть поблажку.
останнє, що було, то збільшення норми резервування для комбанків.
видно 25% рефінанс потолок,
там ще був третій інструмент із затягування болтів (крім % ріфіна і норми резерву), але призабув, може ще їм пограють... є ще неринкові, але ліпше без них
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 20:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Чи відомо, які конкретно питання буде розглянуто на засідані НБУ 15 березня?
Імхо, два варіанти:
1) приймуть міри, щоб експортери перестали приховували валютну виручку, чекаючи чергового підвищення фіксованого курсу долара;
2) або піднімуть фіксований курс долара до 40, або й вище, щоб зменшити нездоровий попит на "дешевий" долар на міжбанку, який триває вже багато місяців підряд.
Таку, як зараз ситуацію на міжбанку треба терміново припиняти, коли спалюють по 3 млрд доларів в місяць.
3). Або ще більше зроблять вимоги по резервуванню гривні банками, щоб збити попит на долар.
4) Або підвищенням депозитних ставок гривневих вкдадів.
і т.д.
Цей нездоровий попит на дешевий долар на МБ буде припинено на цьому засіданні, імхо.
Хоча б не за рахунок пересічних (підвищенням фіксованого курсу долара).
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 20:52

  Искатель написав:Проте, гадаю, з Нацбанком вже домовились, і саме тому він не буде зараз підвищувати офіційний курс.
А от після того, як вони викуплять потрібну суму по 36,9343... можна буде і підняти.
Якось так.

Раніше ви писали, що в середині березня курс мають підняти. З тих часів щось змінилось?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 20:54

  sergey_sryvkin написав:
  Искатель написав:Проте, гадаю, з Нацбанком вже домовились, і саме тому він не буде зараз підвищувати офіційний курс.
А от після того, як вони викуплять потрібну суму по 36,9343... можна буде і підняти.
Якось так.

Раніше ви писали, що в середині березня курс мають підняти. З тих часів щось змінилось?


на сердці тривога, що завтра приймуть рішення про підвищення фіксованого курсу, так як курс долара навіть готівковий в обмінках, дуже солодкий.
не хочу, щоб закінчився цей атракціон небаченої щедрості
н е х о ч у :cry:
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 21:04

  sergey_sryvkin написав:
  Искатель написав:Проте, гадаю, з Нацбанком вже домовились, і саме тому він не буде зараз підвищувати офіційний курс.
А от після того, як вони викуплять потрібну суму по 36,9343... можна буде і підняти.
Якось так.

Раніше ви писали, що в середині березня курс мають підняти. З тих часів щось змінилось?

Так, змінилось і дуже. Вдалося забезпечити кругообіг ОВДП без участі НБУ. Я думаю, на початку ще не знали, что вдасться це зробити.
Зменшили об'єм інтервенцій НБУ.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 21:11

  Yuri_61 написав:на сердці тривога, що завтра приймуть рішення про підвищення фіксованого курсу, так як курс долара навіть готівковий в обмінках, дуже солодкий.
не хочу, щоб закінчився цей атракціон небаченої щедрості
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 21:16

  Yuri_61 написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Искатель написав:Проте, гадаю, з Нацбанком вже домовились, і саме тому він не буде зараз підвищувати офіційний курс.
А от після того, як вони викуплять потрібну суму по 36,9343... можна буде і підняти.
Якось так.

Раніше ви писали, що в середині березня курс мають підняти. З тих часів щось змінилось?


на сердці тривога, що завтра приймуть рішення про підвищення фіксованого курсу, так як курс долара навіть готівковий в обмінках, дуже солодкий.
не хочу, щоб закінчився цей атракціон небаченої щедрості
н е х о ч у :cry:

"Да ты успокойся, я те говорю"
Investor_K
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