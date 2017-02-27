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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 бер, 2023 19:26
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Востаннє редагувалось Yuri_61
в Вів 14 бер, 2023 22:17, всього редагувалось 1 раз.
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Yuri_61
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Додано: Вів 14 бер, 2023 19:36
flyman написав: flysoulfly написав: Искатель написав:
денежная масса увеличится на полтриллиона. Столько собрать не выйдет, только печатать.
Вот и думайте, куда пойдет доллар.
куда куда...
но когда
це не долар "піде", а гривня "полетить", і дійсно, не "куда", а "коли",
а "ходити" може, як тут пишуть, "малохольне" євро, відносно долара
Імхо, НБУ не зможе / не захоче / партнери дуже наполегливо попросять (варіантів багато), та результат буде один: фіксований курс долара ще на 25% підніметься, або й на 50% підніме, щоб збити апетит учасників міжбанковського валютного ринку.
Бо нічого "спалювати" фіндопомогу від западних партнерів.
Своє бачення реального курсу сьогодні, якби не було фіксованого курсу долара я викладував раніше.
До речі, пересічний може купити долари на міжбанку, наприклад через укладання угоди з брокером?
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Yuri_61
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Додано: Вів 14 бер, 2023 19:48
Yuri_61 написав:
Імхо, НБУ не зможе / не захоче / партнери дуже наполегливо попросять (варіантів багато), та результат буде один: фіксований курс долара ще на 25% підніметься, або й на 50% підніме, щоб збити апетит учасників міжбанковського валютного ринку.
Бо нічого "спалювати" фіндопомогу від западних партнерів.
Своє бачення реального курсу сьогодні, якби не було фіксованого курсу долара я викладував раніше.
До речі, пересічний може купити долари на міжбанку, наприклад через укладання угоди з брокером?
В квітні нерезидентам нарешті дозволять розпочати репатріацію коштів. Це створить додаткове навантаження на Нацбанк і збільшить об'єми інтервенцій. Проте, гадаю, з Нацбанком вже домовились, і саме тому він не буде зараз підвищувати офіційний курс.
А от після того, як вони викуплять потрібну суму по 36,9343... можна буде і підняти.
Якось так.
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Додано: Вів 14 бер, 2023 19:59
Yuri_61 написав:
Імхо, НБУ не зможе / не захоче / партнери дуже наполегливо попросять (варіантів багато), та результат буде один: фіксований курс долара ще на 25% підніметься, або й на 50% підніме, щоб збити апетит учасників міжбанковського валютного ринку.
Бо нічого "спалювати" фіндопомогу від западних партнерів.
Своє бачення реального курсу сьогодні, якби не було фіксованого курсу долара я викладував раніше.
До речі, пересічний може купити долари на міжбанку, наприклад через укладання угоди з брокером?
поки в США загягування болтів (ФРС піднімає ставку),
то не думаю, що тут дадуть поблажку.
останнє, що було, то збільшення норми резервування для комбанків.
видно 25% рефінанс потолок,
там ще був третій інструмент із затягування болтів (крім % ріфіна і норми резерву), але призабув, може ще їм пограють... є ще неринкові, але ліпше без них
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flyman
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Додано: Вів 14 бер, 2023 20:25
Чи відомо, які конкретно питання буде розглянуто на засідані НБУ 15 березня?
Імхо, два варіанти:
1) приймуть міри, щоб експортери перестали приховували валютну виручку, чекаючи чергового підвищення фіксованого курсу долара;
2) або піднімуть фіксований курс долара до 40, або й вище, щоб зменшити нездоровий попит на "дешевий" долар на міжбанку, який триває вже багато місяців підряд.
Таку, як зараз ситуацію на міжбанку треба терміново припиняти, коли спалюють по 3 млрд доларів в місяць.
3). Або ще більше зроблять вимоги по резервуванню гривні банками, щоб збити попит на долар.
4) Або підвищенням депозитних ставок гривневих вкдадів.
і т.д.
Цей нездоровий попит на дешевий долар на МБ буде припинено на цьому засіданні, імхо.
Хоча б не за рахунок пересічних (підвищенням фіксованого курсу долара).
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Yuri_61
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Додано: Вів 14 бер, 2023 20:52
Искатель написав:
Проте, гадаю, з Нацбанком вже домовились, і саме тому він не буде зараз підвищувати офіційний курс.
А от після того, як вони викуплять потрібну суму по 36,9343... можна буде і підняти.
Якось так.
Раніше ви писали, що в середині березня курс мають підняти. З тих часів щось змінилось?
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Додано: Вів 14 бер, 2023 21:04
sergey_sryvkin написав: Искатель написав:
Проте, гадаю, з Нацбанком вже домовились, і саме тому він не буде зараз підвищувати офіційний курс.
А от після того, як вони викуплять потрібну суму по 36,9343... можна буде і підняти.
Якось так.
Раніше ви писали, що в середині березня курс мають підняти. З тих часів щось змінилось?
Так, змінилось і дуже. Вдалося забезпечити кругообіг ОВДП без участі НБУ. Я думаю, на початку ще не знали, что вдасться це зробити.
Зменшили об'єм інтервенцій НБУ.
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Додано: Вів 14 бер, 2023 21:11
Yuri_61 написав:
на сердці тривога, що завтра приймуть рішення про підвищення фіксованого курсу, так як курс долара навіть готівковий в обмінках, дуже солодкий.
не хочу, щоб закінчився цей атракціон небаченої щедрості
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Додано: Вів 14 бер, 2023 21:16
Yuri_61 написав: sergey_sryvkin написав: Искатель написав:
Проте, гадаю, з Нацбанком вже домовились, і саме тому він не буде зараз підвищувати офіційний курс.
А от після того, як вони викуплять потрібну суму по 36,9343... можна буде і підняти.
Якось так.
Раніше ви писали, що в середині березня курс мають підняти. З тих часів щось змінилось?
на сердці тривога, що завтра приймуть рішення про підвищення фіксованого курсу, так як курс долара навіть готівковий в обмінках, дуже солодкий.
не хочу, щоб закінчився цей атракціон небаченої щедрості
н е х о ч у
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Додано: Вів 14 бер, 2023 21:21
Искатель написав:
Вдалося забезпечити кругообіг ОВДП без участі НБУ. Я думаю, на початку ще не знали, что вдасться це зробити.
Зменшили об'єм інтервенцій НБУ.
Запрацювала та клята і багато разів згадувана "монетарна трансмісія", те про що мріяв ще літом 2022-го Шевченко, Пишний такі втілив в життя план рятування гривні.
Ну а готівка прикіпіла до 38.50, всі чекають нашого наступу і більш детальних новин про збільшення бюджета на астрономічну суму, а от засідання НБУ вже ніхто нічого не очікує, НБУ свою гру зіграв на відмінно, як казав ДС м'яч на полі інших зацікавлених гравців...
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