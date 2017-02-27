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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 14 бер, 2023 22:00
somilitark написав: Искатель написав:
Вдалося забезпечити кругообіг ОВДП без участі НБУ. Я думаю, на початку ще не знали, что вдасться це зробити.
Зменшили об'єм інтервенцій НБУ.
Запрацювала та клята і багато разів згадувана "монетарна трансмісія", те про що мріяв ще літом 2022-го Шевченко, Пишний такі втілив в життя план рятування гривні.
Ну а готівка прикіпіла до 38.50, всі чекають нашого наступу і більш детальних новин про збільшення бюджета на астрономічну суму, а от засідання НБУ вже ніхто нічого не очікує, НБУ свою гру зіграв на відмінно, як казав ДС м'яч на полі інших зацікавлених гравців...
не побачив смайлів
яка так трансмісія? це те, що банки стали купували ОВДП для резерву - так це не трансмісія.
нагадаю, що кредитування з кожним місяцем все менше й менше
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Додано: Сер 15 бер, 2023 05:49
Искатель написав: Yuri_61 написав:
15 березня відбудеться засідання Комітету з монетарної політики, а 16 березня засідання Правління з питань монетарної політики.
Щось мені чуйка підказує, що приймуть рішення підняти офіційний курс долара до 42, як мінімум.
Бурная у Вас фантазия, Юрий.
Ничего 16го поднимать не будут. Ни официальный курс, ни учетную ставку. Интересно, не увеличат ли нормы резервирования или снизят процент покрытия резервов бенчмарками? Вот тут может быть сюрприз.
а может:
- разрешат онлайн продажу валюты (с ограничениями)
- снизят до 1 месяца конверт депо и увеличат его сумму
- снизят сумму снятия в день до 50К
таки думаю что откорректируют официальный курс на 1..3% возможно приведут его к стольполюбившемуся многим "рыночному" 38.5
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