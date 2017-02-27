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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10394103951039610397

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.6 5 119
Менше 38,00
9%
11
38,00-38,50
12%
14
38,50-39,00
9%
11
39,00-39,50
13%
15
39,50-40,00
13%
15
40,00-40,50
19%
23
40,50-41,00
7%
8
41,00-41,50
6%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
10
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 22:00

  somilitark написав:
  Искатель написав: Вдалося забезпечити кругообіг ОВДП без участі НБУ. Я думаю, на початку ще не знали, что вдасться це зробити.
Зменшили об'єм інтервенцій НБУ.

Запрацювала та клята і багато разів згадувана "монетарна трансмісія", те про що мріяв ще літом 2022-го Шевченко, Пишний такі втілив в життя план рятування гривні.
Ну а готівка прикіпіла до 38.50, всі чекають нашого наступу і більш детальних новин про збільшення бюджета на астрономічну суму, а от засідання НБУ вже ніхто нічого не очікує, НБУ свою гру зіграв на відмінно, як казав ДС м'яч на полі інших зацікавлених гравців...

не побачив смайлів :D

яка так трансмісія? це те, що банки стали купували ОВДП для резерву - так це не трансмісія.
нагадаю, що кредитування з кожним місяцем все менше й менше
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 05:49

  Искатель написав:
  Yuri_61 написав:15 березня відбудеться засідання Комітету з монетарної політики, а 16 березня засідання Правління з питань монетарної політики.
Щось мені чуйка підказує, що приймуть рішення підняти офіційний курс долара до 42, як мінімум.

Бурная у Вас фантазия, Юрий.
Ничего 16го поднимать не будут. Ни официальный курс, ни учетную ставку. Интересно, не увеличат ли нормы резервирования или снизят процент покрытия резервов бенчмарками? Вот тут может быть сюрприз.


а может:
- разрешат онлайн продажу валюты (с ограничениями)
- снизят до 1 месяца конверт депо и увеличат его сумму
- снизят сумму снятия в день до 50К

таки думаю что откорректируют официальный курс на 1..3% возможно приведут его к стольполюбившемуся многим "рыночному" 38.5 ;)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 10:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Economist написав:Кабінет Міністрів у понеділок, 13 березня, підтримав законопроєкт про збільшення видатків держбюджету на 537 мільярдів гривень.

Шмигаль додав, що додаткові фінансові можливості для підтримки армії було залучено завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Це ще +14,5 млрд. валюти на ринок України. Якщо НБУ буде і далі заливатиме нею Україну в таких масштабах, то курс і до офіційного опуститься.


Не було залучено, а планують залучити:)
І не факт, що там буде 14,5млрд додаткової валюти.
Проектом закону пропонується збільшити фінансування загального фонду державного бюджету за борговими операціями у 2023 році на 419 млрд 308,8 млн грн, зокрема збільшити обсяг державних запозичень, в тому числі: зовнішніх запозичень на 180 млрд 579,0 млн грн, внутрішніх - на 271 млрд 261,2 млн грн;

Звичайно, якщо повториться ситуація з ОВДП 2019р й "інвестори" понесуть свої гроші, бо "знатимуть", що не втратять коли прийде час повернення, то курс таки може й опуститися на певний час.
stryzhko
 
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