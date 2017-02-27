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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 бер, 2023 12:03
537 млрд. сказали по радио будут в долг брать разными методами, часть профинансируют налогами из зарплат военных. Количество военных и их зарплаты значительно увеличились
Додано: Сер 15 бер, 2023 13:22
Re: Валютний ринок в контексті ДС
https://news.finance.ua/ua/verhovnyy-su ... anukovycha
заголовок, конечно,такой себе, но на моменте Англия с нами и отдача не на часи
Додано: Сер 15 бер, 2023 13:32
Це перекладання з однієї кишені в іншу. В структурі грошового забезпечення в/с податок виведено окремою графою, після чого окрема графа «компенсація податку» , по сумі првністю рівна попередній. Фактично податок в/с не сплачує, графа потрібна лише для його сторінки в ПФ.
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