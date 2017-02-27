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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10394103951039610397

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.6 5 119
Менше 38,00
9%
11
38,00-38,50
12%
14
38,50-39,00
9%
11
39,00-39,50
13%
15
39,50-40,00
13%
15
40,00-40,50
19%
23
40,50-41,00
7%
8
41,00-41,50
6%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
10
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 12:03

537 млрд. сказали по радио будут в долг брать разными методами, часть профинансируют налогами из зарплат военных. Количество военных и их зарплаты значительно увеличились
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 13:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

https://news.finance.ua/ua/verhovnyy-su ... anukovycha

заголовок, конечно,такой себе, но на моменте Англия с нами и отдача не на часи
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 13:32

  demichh написав:часть профинансируют налогами из зарплат военных. Количество военных и их зарплаты значительно увеличились

Це перекладання з однієї кишені в іншу. В структурі грошового забезпечення в/с податок виведено окремою графою, після чого окрема графа «компенсація податку» , по сумі првністю рівна попередній. Фактично податок в/с не сплачує, графа потрібна лише для його сторінки в ПФ.
Hotab
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