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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 бер, 2023 12:03
537 млрд. сказали по радио будут в долг брать разными методами, часть профинансируют налогами из зарплат военных. Количество военных и их зарплаты значительно увеличились
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demichh
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Додано: Сер 15 бер, 2023 13:22
https://news.finance.ua/ua/verhovnyy-su ... anukovycha
заголовок, конечно,такой себе, но на моменте Англия с нами и отдача не на часи
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cohan
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Додано: Сер 15 бер, 2023 13:32
demichh написав:
часть профинансируют налогами из зарплат военных. Количество военных и их зарплаты значительно увеличились
Це перекладання з однієї кишені в іншу. В структурі грошового забезпечення в/с податок виведено окремою графою, після чого окрема графа «компенсація податку» , по сумі првністю рівна попередній. Фактично податок в/с не сплачує, графа потрібна лише для його сторінки в ПФ.
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Додано: Сер 15 бер, 2023 13:47
demichh написав:
Количество военных и их зарплаты значительно увеличились
Вам правильно написали выше - налогов с зарплат военных фактически нет.
Количество военных наверное увеличилось, но не думаю что значительно.
А вот зарплаты их уменьшились и значительно.
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TUR
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Додано: Сер 15 бер, 2023 15:03
TUR написав: demichh написав:
Количество военных и их зарплаты значительно увеличились
Вам правильно написали выше - налогов с зарплат военных фактически нет.
Количество военных наверное увеличилось, но не думаю что значительно.
А вот зарплаты их уменьшились и значительно.
Каждый месяц только на выплаты погибшим солдатам набегает +50 млрд грн.
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