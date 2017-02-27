RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10394103951039610397

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.6 5 119
Менше 38,00
9%
11
38,00-38,50
12%
14
38,50-39,00
9%
11
39,00-39,50
13%
15
39,50-40,00
13%
15
40,00-40,50
19%
23
40,50-41,00
7%
8
41,00-41,50
6%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
10
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 12:03

537 млрд. сказали по радио будут в долг брать разными методами, часть профинансируют налогами из зарплат военных. Количество военных и их зарплаты значительно увеличились
demichh
 
Повідомлень: 2883
З нами з: 09.12.10
Подякував: 146 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 13:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

https://news.finance.ua/ua/verhovnyy-su ... anukovycha

заголовок, конечно,такой себе, но на моменте Англия с нами и отдача не на часи
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5397
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 13:32

  demichh написав:часть профинансируют налогами из зарплат военных. Количество военных и их зарплаты значительно увеличились

Це перекладання з однієї кишені в іншу. В структурі грошового забезпечення в/с податок виведено окремою графою, після чого окрема графа «компенсація податку» , по сумі првністю рівна попередній. Фактично податок в/с не сплачує, графа потрібна лише для його сторінки в ПФ.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8706
З нами з: 15.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1933 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 13:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  demichh написав:Количество военных и их зарплаты значительно увеличились

Вам правильно написали выше - налогов с зарплат военных фактически нет.
Количество военных наверное увеличилось, но не думаю что значительно.
А вот зарплаты их уменьшились и значительно.
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 116
З нами з: 05.04.19
Подякував: 8 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:03

  TUR написав:
  demichh написав:Количество военных и их зарплаты значительно увеличились

Вам правильно написали выше - налогов с зарплат военных фактически нет.
Количество военных наверное увеличилось, но не думаю что значительно.
А вот зарплаты их уменьшились и значительно.

Каждый месяц только на выплаты погибшим солдатам набегает +50 млрд грн.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11873
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1760 раз.
Подякували: 2601 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 10394103951039610397
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3231, 3232, 3233
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
32323 35702283
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 бер, 2023 14:50
osafly
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 173, 174, 175
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1744 12753894
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 бер, 2023 13:47
Hotab
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22890579
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.