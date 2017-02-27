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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 бер, 2023 12:03
537 млрд. сказали по радио будут в долг брать разными методами, часть профинансируют налогами из зарплат военных. Количество военных и их зарплаты значительно увеличились
Додано: Сер 15 бер, 2023 13:22
Re: Валютний ринок в контексті ДС
https://news.finance.ua/ua/verhovnyy-su ... anukovycha
заголовок, конечно,такой себе, но на моменте Англия с нами и отдача не на часи
Додано: Сер 15 бер, 2023 13:32
Це перекладання з однієї кишені в іншу. В структурі грошового забезпечення в/с податок виведено окремою графою, після чого окрема графа «компенсація податку» , по сумі првністю рівна попередній. Фактично податок в/с не сплачує, графа потрібна лише для його сторінки в ПФ.
Додано: Сер 15 бер, 2023 13:47
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 15 бер, 2023 15:03
Каждый месяц только на выплаты погибшим солдатам набегает +50 млрд грн.
Додано: Сер 15 бер, 2023 15:26
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............15.03.2023..........16.03.2023
дата розрахунку.............14.03.2023...........15.03.2023
Євро................................39,2728................38,6183...-1.67%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0561 (вчера 1.0739)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.70 (вчера 103.67).
Сегодня утром доллар пошел в рост столь же резво, как и падал до этого. Последние пару часов движение сильно замедлилось.
Мне трудно понять, почему Вы начали активно паниковать по этому поводу именно после двух недель, на протяжении которых интенсивность "спаливания" была примерно вдвое ниже, чем в прошлые 2 месяца?
И отдельный вопрос, является ли этот процесс страшным? Мне кажется, что смысл помощи заключается не в том, чтобы накапливать поступающие суммы. Продавая валюту участникам рынка, НБУ запускает процесс ее использования по назначению - для поддержки экономики. Другого способа потратить полученную валюту у НБУ нет.
Это не прогноз действий НБУ (таких прогнозов я принципиально не даю), а попытка разобраться в сути явления.
Додано: Сер 15 бер, 2023 15:34
Я чув трохи інше пояснення, бо Залізняк( депутат від Голосу) казав, що цій суммі сидить 11 з лишнім ярдів саме ЄВРО на "якісь потреби", моя версія, що домовились з європейськими виробниками зброї, а вони можуть зробити каку для сєпарів, але треба гроші.
Мені такий підход подобається, нехай навіть курс стане 50...60 чи 70, но головне не втратити шанс звільнити всі наші території захоплені ордою і знищити чим більше окупантів.
По курсу, навіть маленький відкат намалювався, найвужче в столиці 38.58 на 38.64.
В зв'язку з новими обставинами і дуже стримким зміцненням долара в світі, напевне курса 38 на готівці ми вже не побачимо, хоча по суті було всього 48 копійок до шикарної циферки...
Додано: Сер 15 бер, 2023 15:42
Ніяких смайлів не буде, бо люди і банки активно вкладаються в ОВДП(почитайте хоча б профільну гілку на цьому форумі), навіть вторинний ринок ОВДП дуже активний, депозити добре зростають, це гроші, які не пішли в валюту і були зваблені високими відсотковими ставками, тому вважаю, що монетарна трасмісія ЗАПРАЦЮВАЛА!!!
Додано: Сер 15 бер, 2023 16:12
Причины подорожания воды-
За його словами, водоканали розділили на три категорії:
Водоканали, які безпосередньо розташовані або в зоні бойових дій, або близько до неї.
Водоканали, розташовані далі, однак зазнали значних втрат внаслідок того, що виїхала велика кількість споживачів. «Зменшилася реалізація води. Це суттєво позначилося на фінансовому стані підприємств», — сказав Новицький.
Водоканали на заході України, де збільшилася кількість людей, збільшилося навантаження на мережі, й відповідно зросла кількість аварій.
это прелестно---повышаем потому что выехали и мало люди потребляют и тоже повышаем потому что много приехало и много аварий
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