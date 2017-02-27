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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10395103961039710398>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.6 5 119
Менше 38,00
9%
11
38,00-38,50
12%
14
38,50-39,00
9%
11
39,00-39,50
13%
15
39,50-40,00
13%
15
40,00-40,50
19%
23
40,50-41,00
7%
8
41,00-41,50
6%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
10
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 12:03

537 млрд. сказали по радио будут в долг брать разными методами, часть профинансируют налогами из зарплат военных. Количество военных и их зарплаты значительно увеличились
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 13:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

https://news.finance.ua/ua/verhovnyy-su ... anukovycha

заголовок, конечно,такой себе, но на моменте Англия с нами и отдача не на часи
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 13:32

  demichh написав:часть профинансируют налогами из зарплат военных. Количество военных и их зарплаты значительно увеличились

Це перекладання з однієї кишені в іншу. В структурі грошового забезпечення в/с податок виведено окремою графою, після чого окрема графа «компенсація податку» , по сумі првністю рівна попередній. Фактично податок в/с не сплачує, графа потрібна лише для його сторінки в ПФ.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 13:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  demichh написав:Количество военных и их зарплаты значительно увеличились

Вам правильно написали выше - налогов с зарплат военных фактически нет.
Количество военных наверное увеличилось, но не думаю что значительно.
А вот зарплаты их уменьшились и значительно.
TUR
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:03

  TUR написав:
  demichh написав:Количество военных и их зарплаты значительно увеличились

Вам правильно написали выше - налогов с зарплат военных фактически нет.
Количество военных наверное увеличилось, но не думаю что значительно.
А вот зарплаты их уменьшились и значительно.

Каждый месяц только на выплаты погибшим солдатам набегает +50 млрд грн.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:26

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............15.03.2023..........16.03.2023
дата розрахунку.............14.03.2023...........15.03.2023
Євро................................39,2728................38,6183...-1.67%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0561 (вчера 1.0739)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.70 (вчера 103.67).
Сегодня утром доллар пошел в рост столь же резво, как и падал до этого. Последние пару часов движение сильно замедлилось.

  Yuri_61 написав:Бо нічого "спалювати" фіндопомогу від западних партнерів.

Мне трудно понять, почему Вы начали активно паниковать по этому поводу именно после двух недель, на протяжении которых интенсивность "спаливания" была примерно вдвое ниже, чем в прошлые 2 месяца?
И отдельный вопрос, является ли этот процесс страшным? Мне кажется, что смысл помощи заключается не в том, чтобы накапливать поступающие суммы. Продавая валюту участникам рынка, НБУ запускает процесс ее использования по назначению - для поддержки экономики. Другого способа потратить полученную валюту у НБУ нет.
Это не прогноз действий НБУ (таких прогнозов я принципиально не даю), а попытка разобраться в сути явления.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:34

  demichh написав:537 млрд. сказали по радио будут в долг брать разными методами, часть профинансируют налогами из зарплат военных. Количество военных и их зарплаты значительно увеличились

Я чув трохи інше пояснення, бо Залізняк( депутат від Голосу) казав, що цій суммі сидить 11 з лишнім ярдів саме ЄВРО на "якісь потреби", моя версія, що домовились з європейськими виробниками зброї, а вони можуть зробити каку для сєпарів, але треба гроші.
Мені такий підход подобається, нехай навіть курс стане 50...60 чи 70, но головне не втратити шанс звільнити всі наші території захоплені ордою і знищити чим більше окупантів.

По курсу, навіть маленький відкат намалювався, найвужче в столиці 38.58 на 38.64.
В зв'язку з новими обставинами і дуже стримким зміцненням долара в світі, напевне курса 38 на готівці ми вже не побачимо, хоча по суті було всього 48 копійок до шикарної циферки...
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:42

  Shaman написав:
  somilitark написав:
  Искатель написав: Вдалося забезпечити кругообіг ОВДП без участі НБУ. Я думаю, на початку ще не знали, что вдасться це зробити.
Зменшили об'єм інтервенцій НБУ.

Запрацювала та клята і багато разів згадувана "монетарна трансмісія", те про що мріяв ще літом 2022-го Шевченко, Пишний такі втілив в життя план рятування гривні.
Ну а готівка прикіпіла до 38.50, всі чекають нашого наступу і більш детальних новин про збільшення бюджета на астрономічну суму, а от засідання НБУ вже ніхто нічого не очікує, НБУ свою гру зіграв на відмінно, як казав ДС м'яч на полі інших зацікавлених гравців...

не побачив смайлів :D

яка так трансмісія? це те, що банки стали купували ОВДП для резерву - так це не трансмісія.
нагадаю, що кредитування з кожним місяцем все менше й менше

Ніяких смайлів не буде, бо люди і банки активно вкладаються в ОВДП(почитайте хоча б профільну гілку на цьому форумі), навіть вторинний ринок ОВДП дуже активний, депозити добре зростають, це гроші, які не пішли в валюту і були зваблені високими відсотковими ставками, тому вважаю, що монетарна трасмісія ЗАПРАЦЮВАЛА!!!
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 18:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Чи відомо, що обговорювали на сьогодняшньому засіданні НБУ?
Мабуть, про підвищення фіксованого курсу долара :cry:
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 18:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:тому вважаю, що монетарна трасмісія ЗАПРАЦЮВАЛА!!!

дуже популярне слово в НБУ-топ-чиновниках (Пишний, Ніколайчук, етс)
що воно таке на пальцях?
greenozon
 
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